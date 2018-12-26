Заместитель главы СБУ получил квартиру от Службы в Киеве за 6 млн грн

Виктор Кононенко после получения служебной квартиры от СБУ, сразу же ее приватизировал.

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Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко получил 3х комнатную служебную квартиру в Киеве, площадью более 100 кв м, и записал ее на себя, жену и сына. Квартира находится в ЖК “Джек Хаус“ в центре столицы, а кв м стоит около 2 тыс долларов.

Об этом сообщает Bihus.

Квартира находится в ЖК "Джек Хаус" на Печерске bihus.info

В комплексе Джек Хаус, где находится квартира, есть внутренний ресторан, фитнес-клуб, SPA и термальный бассейн на крыше. Дом находится в трех минутах ходьбы от метро Кловская, в 10 минутах от Крещатика, и в 15 минутах от НСК “Олимпийский“.

Стоимость 1 кв м в квартире достигает 2 тыс долларов bihus.info

Виктор Кононенко работал в УСБУ Черкасской области до 2017 года, после чего его перевели на должность руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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Квартиру в Джек Хаусе выдали семейству Кононенко как служебную, а в конце августа СБУ подало ходатайство в Печерскую РГА о исключении ее из числа служебных. После согласования в сентябре, в октябре РГА приняли позитивное решение, а право собственности было оформлено уже 1 ноября.

Еще до официального предоставления квартиры Кононенко, его теща, Надежда Вознюк, купила паркоместо в Джек Хаусе. Отмечается, что Надежда является пенсионеркой, а собственным авто не владеет. Паркоместо было куплено за 40 тыс долларов.

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Также Вознюк купила 3 квартиры в Черкассах за последние несколько лет.

Виктор Кононенко отмечает, что он имеет все права на квартиру, так как стоял в очереди на ее получение.

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