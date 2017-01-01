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Заполнять декларации теперь можно в онлайн режиме

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Новый сервис предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах.
Новый сервис разрешит частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах
Новый сервис разрешит частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах
depositphotos.com

Государственная фискальная служба Украины сообщила, что создала новый сервис, который позволит частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

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Так, сервисом могут воспользоваться физические лица, которые должны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, также лица, имеющие право подать декларацию с целью получения налоговой скидки, и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельностью.

Чтобы подать декларацию, нужно получить личную электронную цифровую подпись в любом аккредитованном центре сертификации ключей.  В Госреестре не отображаются данные о жоходах, полученных от физических лиц и иностранные доходы, потому любое значение можно откорректировать вручную.

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Также на сайте ГФС можно посмотреть пошаговую видео-инструкцию по заполнению декларации.

"Экономьте свое время и уменьшайте расходы на представление отчетности", - желает ГФС.

Ранее сообщалось, что киевлянка заплатила более 120 млн гривен по налогам на доходы физических лиц. В общей сумме по Украине было задекларировано 73,1 млрд грн доходов граждан и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

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Теги: галоги, декларации, электронная декларация, декларации онлайн, Государственная фиксальная служба, ГФС
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