Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу гривны

Большинство опрошенных руководителей предприятий ожидает рост курса доллара до 30 гривен в течение года.

Украинский бизнес ожидает, что обменный курс гривны через 12 месяцев будет на уровне 29,99 гривен за доллар. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

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Таким образом в четвертом квартале 2018 года девальвационные ожидания ухудшились. В III квартале руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,6 грн/доллар.