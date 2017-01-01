Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу гривны
Украинский бизнес ожидает, что обменный курс гривны через 12 месяцев будет на уровне 29,99 гривен за доллар. Об этом сообщается на сайте Национального банка.
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Большинство респондентов (78,6%), участвовавших в опросе, считают, что обменный курса в следующие 12 месяцев будет выше чем 29,00 грн/доллар (в III квартале 65,1%).
Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29,00-30,00 грн/доллар.
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Опрос НБУ был проведен 5 ноября - 4 декабря 2018 года среди руководителей 675 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.
Ранее сообщался экспертный прогноз по курсу доллара на 2019 год. Что будет влиять на валюту в течении года и как она может измениться.
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