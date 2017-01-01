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Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу гривны

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Большинство опрошенных руководителей предприятий ожидает рост курса доллара до 30 гривен в течение года.
Украинский бизнес ожидает более существенного падения гривны
Украинский бизнес ожидает более существенного падения гривны
Корреспондент.net

Украинский бизнес ожидает, что обменный курс гривны через 12 месяцев будет на уровне 29,99 гривен за доллар. Об этом сообщается на сайте Национального банка. 

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Таким образом в четвертом квартале 2018 года девальвационные ожидания ухудшились. В III квартале руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,6 грн/доллар.

Большинство респондентов (78,6%), участвовавших в опросе, считают, что обменный курса в следующие 12 месяцев будет выше чем 29,00 грн/доллар (в III квартале 65,1%).

Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29,00-30,00 грн/доллар. 

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Опрос НБУ был проведен  5 ноября - 4 декабря 2018 года среди руководителей 675 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Ранее сообщался экспертный прогноз по курсу доллара на 2019 год. Что будет влиять на валюту в течении года и как она может измениться.

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Теги: бизнес, НБУ, обвал гривны, курс гривны, курс долара, курс доллара к гривне, гривна упала, падение гривны
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