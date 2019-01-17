Благотворительная помощь: КНР отдали Украине медицинское оборудование

В Украину прибудет 230 единиц китайской медицинской техники.

Правительство Китая предоставит более 230 единиц оборудования в больницы Украины depositphotos.com

В рамках активной работы над разработкой и условиями реализации проекта по возможности предоставления медицинского оборудования для больниц Украины, Правительство Китая предоставит более 230 единиц оборудования в больницы Украины. Об этом говорится в пресс-службе Министерства экономического развития.

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Кабинет министров 16 января уполномочил Первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива подписать соответствующее соглашение между Правительством Украины и Правительством Китая.

Так, после составления договора между странами Украина получит оборудование на безоплатной основе для больниц Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

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Отмечается, что поставлять будут томографы, линейные ускорители, мультифункциональные мониторы, рентгеновское оборудование, системы сердечной/интервенционной ангиографии, микроскопы и другие.

Ранее сообщалось, что украинцы лечатся самостоятельно и ожидают много платить за обращение к врачу. Каждому второму украинцу тяжело найти деньги на лечение, а больше половины людей одалживают на него.