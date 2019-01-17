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Благотворительная помощь: КНР отдали Украине медицинское оборудование

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В Украину прибудет 230 единиц китайской медицинской техники.
Правительство Китая предоставит более 230 единиц оборудования в больницы Украины
Правительство Китая предоставит более 230 единиц оборудования в больницы Украины
depositphotos.com

В рамках активной работы над разработкой и условиями реализации проекта по возможности предоставления медицинского оборудования для больниц Украины, Правительство Китая предоставит более 230 единиц оборудования в больницы Украины. Об этом говорится в пресс-службе Министерства экономического развития. 

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Кабинет министров 16 января уполномочил Первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива подписать соответствующее соглашение между Правительством Украины и Правительством Китая.

Так, после составления договора между странами Украина получит оборудование на безоплатной основе для больниц Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей. 

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Отмечается, что поставлять будут томографы, линейные ускорители, мультифункциональные мониторы, рентгеновское оборудование, системы сердечной/интервенционной ангиографии, микроскопы и другие.

Ранее сообщалось, что украинцы лечатся самостоятельно и ожидают много платить за обращение к врачу. Каждому второму украинцу тяжело найти деньги на лечение, а больше половины людей одалживают на него.

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Теги: медицинское оборудование, медицинская помощь, безоплатная помощь, помощь Китая, благотворительность, Минэкономразвития, КНР, Китай
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.01.2019, 16:20
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гость
Результатом покращяння буде отримання допомогу з Афганiстану
гость  (аноним)  17.01.2019, 16:19
Оценка:  -3
гость
Неужели и в Китае медоборудование утилизировать так же дорого как в США боевые катера?
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