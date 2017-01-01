На Запорожье заявили об угрозе отключения света

Исполнительная служба арестовала счета ПАО Запорожьеоблэнерго. Причина - долги перед госпредприятием Энергорынок.

В Запорожской области существует угроза отключения электричества из-за ареста счетов ПАО Запорожьеоблэнерго, сообщает пресс-служба компании.

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Как сообщили в компании, исполнительная служба арестовала счета ПАО Запорожьеоблэнерго. Причина - долги перед госпредприятием Энергорынок. В тоже время, в энергоокмпании заявили, что не могут рассчитаться с Энергорынком из-за того, что Запорожский титано-магниевиый комбинат отказывается погашать долги за потребленную электроэнергию.

По словам заместителя генерального директора ПАО Запорожьеоблэнерго Михаила Гаврилова, ООО ЗТМК остается крупнейшим должником. Только на протяжении прошлого 2018 года комбинат недоплатил за потребленную электроэнергию 186 млн грн. Всего завод должен 778 млн. грн. – без учета штрафных санкций.

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"По результатам прошлого года мы недоплатили в Энергорынок 159 млн грн. Если сравнить недоплату нам ЗТМК за этот же период (186 млн грн.), становится очевидным, что, если бы не этот потребитель, наша компания по итогам 2018 года рассчиталась бы с Энергорынком в полном объеме", - говорят энергетики.

Вчера счета облэнерго были арестованы. Таким образом, Энергорынок пытается взыскать часть долга в принудительном порядке.

Ранее сообщалось, что водоканалу в Лисичанске отключили электроснабжение. Без воды останутся около 30 тысяч жителей Лисичанска. Также в течение суток остановится работа котельной местной теплосети.