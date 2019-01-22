Как поменялись пенсии в Украине за последние 10 лет: Инфографика

В 2018 году средняя пения составила 2645 грн, а в 2008 получали 776 грн.

Средняя пенсия в Украине в 2018 году на 71% меньше, чем средняя зарплата depositphotos.com

Средняя пенсия в Украине с 2017 года до 2018 года выросла на 6,7% или на 165,6 грн и состаивла 2645,6 грн. В 2019 запланировано увеличение выплаты и пенсионные нововведения, от которых средняя пенсия в марте 2019 года должна повыситься еще на 900 грн. Сегодня отследили историю повышения пенсии в Украине за последние 10 лет.

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Стандартная пенсия "по возрасту" насчитывается по формуле: зарплата*коэфициент страхового стажа. Зарплата высчитывается за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Страховой стаж будет засчитан только если сумма взноса в Пенсионный фонд не меньше минимального страхового взноса - не меньше 704 грн.

При работе на пол ставки от минимальной зарплаты насчитываться стаж будет только за те дни, за которые были уплачены страховые взносы. Туда е входит отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Служба в армии и ВУЗ после 2004 года не будут засчитаны в страховой стаж.

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Минимальный размер пенсии сейчас составляет 1497 грн, но будет увеличен с 1 июля до 1564 грн и с 1 декабря до 1638 грн.

При сравнении средней пенсии размером в 2645 грн со средней зарплатой размеров в 8712 грн, первая на 70% меньше.

В 2017 году разрыв достигал максимального – 75% при средней зарплате в 7104 грн, а средней пенсии в 1828 грн.

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Разрывы более ранних лет были меньше, но нужно учитывать, что зарплаты растут быстрее и рассчитываются по одному году, а пенсии по длительному процессу, зависящему от выплат предыдущих годов.

Самый минимальный разрыв наблюдался в 2009 году, когда средняя зарплата составляла 1906 грн, а пенсия достигала 1032,6 грн, то есть на 51% меньше.

Самый маленький разрыв между средними пенсией и зарплатой был в 2009 году Сегодня

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в Украине - менее $100 в месяц. В Пенсионном фонде назвали актуальные цифры по количеству пенсионеров в стране и их среднюю пенсию по состоянию на 1 января.