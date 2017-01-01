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Обмен экономической информацией между Украиной и СНГ прекращен

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Кабмин принял решение про прекращение межгосударственного обмена экономической информацией Украины со странами СНГ.
Украина прекращает соглашения со странами СНГ
Украина прекращает соглашения со странами СНГ
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Кабинет министров Украины прекратил действие Соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, которое было подписано Украиной 26 июня 1992 года в Минске в рамках СНГ, передают Украинские новости.

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Данное постановление включает прекращение действий соглашений об обмене информацией в отрасли внешнеэкономической деятельности (от 24 сентября 1993 года) и о сотрудничестве в отрасли внешнеэкономической деятельности (от 15 мая 1992 года).

Свое решение они объяснили тем, что информация сейчас находится в открытом доступе на интернет-сайтах центральных органов исполнительной власти Украины и соответствующих международных организаций, членом которых является Украина.

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Более того, на данный момент Украина уже имеет ряд международных обязательств в сфере международной торговли, в частности, как члена ВТО (Всемирной торговой организации), так и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, и отдельные нормы прекращенных соглашений являются несовместимыми с вышеуказанными обязательствами.

Ранее сообщалось, что Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС. Речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.

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Теги: Украина и СНГ, содружество независемых государств, выход из СНГ, Кабинет министров, обмен экономической информацией
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