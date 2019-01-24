В Украине интернет может подорожать на 25%

Подорожание планируют к середине 2019 года.

Глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко в эфире одного из телеканалов заявил, что украинские интернет-компании вынуждены поднять стоимость оплаты интернета до середины 2019 года, передают Финансы. По его словам, цены будут поднимать на четверть в среднем.

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“В среднем это (подорожание интернета – ред.) где-то до 25%. Это до середины 2019 года”, – отметил он.

Такое решение принято из-за влияния инфляции на оказание интернет-услуг.

“Происходит рост стоимости валюты. А мы покупаем интернет-трафик за валюту”, – отметил он.

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Федиенко также подчеркнул, что в Украине интернет в разы дешевле, чем в Европе.

“За тот пакет, за который наш гражданин платит 3-4 доллара, вы будете платить за рубежом примерно 20-22 доллара”, – отметил он.

Ранее сообщалось, что подорожает в 2019 году. В зоне риска коммуналка, проезд и еда.