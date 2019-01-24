Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине интернет может подорожать на 25%

Комментариев: 1
Подорожание планируют к середине 2019 года.
В Украине прогнозируют подорожание интернета
В Украине прогнозируют подорожание интернета
depositphotos.com

Глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко в эфире одного из телеканалов заявил, что украинские интернет-компании вынуждены поднять стоимость оплаты интернета до середины 2019 года, передают Финансы. По его словам, цены будут поднимать на четверть в среднем. 

Читай также: Обмен экономической информацией между Украиной и СНГ прекращен

“В среднем это (подорожание интернета – ред.) где-то до 25%. Это до середины 2019 года”, – отметил он.

Такое решение принято из-за влияния инфляции на оказание интернет-услуг.

“Происходит рост стоимости валюты. А мы покупаем интернет-трафик за валюту”, – отметил он. 

Читай также: Полезные советы: Как правильно экономить на коммуналке

Федиенко также подчеркнул, что в Украине интернет в разы дешевле, чем в Европе.

“За тот пакет, за который наш гражданин платит 3-4 доллара, вы будете платить за рубежом примерно 20-22 доллара”, – отметил он.

Ранее сообщалось, что подорожает в 2019 году. В зоне риска коммуналка, проезд и еда.

Поделись:
Теги: интернет, интернет подорожает, подорожание интернета, стоимость интернета, интернет-провайдер, Александр Федиенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.01.2019, 19:15
Оценка:  0
гость
Газ на 1200% подорожал и нормально. 25% - это копейки
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь