Как НАПК проверяет декларации политиков – СМИ

Со всех поданных миллионов деклараций, НАПК проверило всего 615, и то с ошибками.

Среди миллионов деклараций, которые были поданы, НАПК поверило только 615 из них facebook.com

Национальное агентство по предупреждению коррупции было создано в 2015 году, с тех пор среди миллионов деклараций, которые были поданы, НАПК поверило только 615 из них. Отмечается, что и эти проверки было проведено некачественно, передает 24 Канал.

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“В отдельных декларациях не находят абсолютно очевидные вещи, которые, например, публиковались в журналистских расследованиях. В других цепляются к каким-то очень мелким вещам, но потом медийно рассказывают, что это огромное нарушение антикоррупционного законодательства“, – рассказала координатор коалиции Декларации под контролем Александра Дрик.

Например, агентство не заметило, что народный депутат Андрей Павелко не внес данные о своей жене, не задекларировал жилье, автомобиль Bentley и другие расходы на 20 миллионов гривен.

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Проверять декларации экс-заместителя прокурора Сумской области Сергея Масленка НАПК тоже не стало. Журналистское расследование показало, что у семьи Масленка имеется в собственности две квартиры и 10 земельных участков в Сумской области. Его мать покупала новый Mersedes, хотя официально ни один из членов семьи Сергея не занимается бизнесом.

Также не было проверено незаконное обогащение бывшего руководителя отдела Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрия Бута, хотя журналисты обнаружили в 2015 году появление элитное жилье у его жены, не имея доходов.

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После проведения полной проверки НАПК вынесло Дмитрию Буту нарушение за незадекларированную собаку.

“Этот орган является политически зависимым, а это еще хуже, чем просто коррумпированным. Потому что они сейчас начали использовать свои полномочия для преследования тех, кто борется с коррупцией“, – заверил председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Ранее сообщалось, что за 2018 год суд конфисковал 5 тыс долларов у взяточников. У коррупционеров было конфисковано 140,6 тыс грн в бюджет Украины.