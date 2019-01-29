Украина заработала на экспорте сахара почти $220 млн

Крупнейшими покупателями украинского сахара в прошлом году стали Узбекистан, Азербайджан и Ливия.

За декабрь 2018 года было экспортировано 59 тысяч тонн сахара depositphotos.com

В 2018 году Украина экспортировала 586,5 тысяч тонн сахара на сумму 217,09 млн долларов. Об этом сообщает национальная ассоциация Укрцукор во вторник, 29 января.

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Отмечается, что снижение объемов экспорта оказалось минимальным по сравнению с 2017 годом – на 2%. При этом изменилась география продаж украинского сахара.

"Если в прошлом году крупнейшим покупателем украинского сахара была Шри-Ланка (69,03 тысяч тонн), то в этом году – Узбекистан (285,3 тысяч тонн). Тройку лидеров замыкает Азербайджан и Ливия – 44,7 и 43,8 тысяч тонн соответственно", – рассказала зампредседателя правления ассоциации Укрцукор Руслана Бутыло.

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Также сообщается, что за декабрь 2018 года было экспортировано 59 тысяч тонн сахара. Таким образом, за четыре месяца текущего маркетингового года на внешние рынки было поставлено 198,9 тысяч тонн сахара. Это на 14,3% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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