Биткоины и 9 квартир: Балашов поделился предвыборными декларациями – СМИ

Геннадий Балашов обещает "налоговый рай" украинцам, если его выберут.

Геннадий Балашов стал официальным кандидатом в президенты на выборы в 2019 году facebook.com/balashov.gennadiy

Геннадий Балашов стал официальным кандидатом в президенты на выборы в 2019 году. В декларациях он указал, что в 2017 году получил 1,2 млн грн с помощью предпринимательской деятельности, передает Слово и Дело.

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Так, наличными у Балашова задекларировано 165 тыс евро, 247,5 тыс долларов и 1,2 млн грн. Его жена Наталья Балашова и дочь Юлия Кулагина от предпринимательской деятельности получили 545 тыс грн. От отчуждения движимого имущества дочь получила еще 206,4 тыс грн, а от страховых выплат 6 тыс.

Наличными у всей семьи насчитано 172 тыс евро, 247,5 тыс долларов и 1,2 млн грн.

Также кандидат в президенты обладает 3 земельными участками в Киеве, там же у него есть 9 квартир, 1 из которых в аренде, а еще 3 в совместной собственности, а также 10 гаражей и 4 офиса.

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На членов семьи задекларировано еще 7 квартир (3 из них в совместной собственности). Сам Геннадий ездит на Mercedes-Benz 2007 года выпуска, супруга Наталья на Mercedes-Benz 2013 года, а дочь Юлия на Lexus 2013 года выпуска.

Кроме этого, в 2017 году Балашов был владельцем 10 биткоинов и компаний ООО Лесники Сити, ЧП Агентство недвижимости Липки, ООО Оушенсайд Коттедж LLC и ООО A1A Оушеншор LLC.

Кандидат в президенты обладает 3 земельными участками в Киеве, там же у него есть 9 квартир Слово і Діло

Ранее сообщалось, что как НАПК проверяет декларации политиков. Со всех поданных миллионов деклараций, НАПК проверило всего 615, и то с ошибками.