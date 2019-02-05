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В Украине стало больше поддельных молочных продуктов - ассоциация

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Факты продажи поддельных молочных продуктов уже зафиксированы в ряде областей, последний случай - в Николаевской области.
В Украине стало больше фейкового творога на прилавках
В Украине стало больше фейкового творога на прилавках
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Ассоциация производителей молока заявила об увеличении количества фейкового творога на прилавках отечественных рынков и магазинов. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает пресс-служба Ассоциации. 

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Указано, что факты продажи поддельных молочных продуктов уже зафиксированы в ряде областей, последний случай - в Николаевской области.

"Как правило, такие "продукты-фейки" продают на вес. Этот "НЕтворог" не вызывает подозрений у рядового потребителя: никакого специфического запаха, даже приятный на вкус, вдобавок имеет очень привлекательную цену - около 40 грн за килограмм", - говорится в сообщении.

Однако, как уверяют в ассоциации, он не имеет никакого отношения к молочному продукту, так как в его составе молочный белок заменен растительным. 

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"Поэтому фейковый творог не портится по несколько недель. Еще одна неожиданность - он растворяется в молоке", - утверждают представители организации.

При этом, как подсчитали эксперты, для производства настоящего творога необходимо 6-7 литров молока, а для растительного "достаточно" - 1,6-1,8 литров.

Согласно данным аналитического отдела АВМ, в Украине наблюдается значительное уменьшение потребления молочных продуктов на внутреннем рынке, которое не превышает 50% физиологической потребности человека.

Ранее сообщалось, какие продукты подделывают чаще всех в Украине: больше всех подделывают продукты, в которых содержатся жиры, мясо и сыры.

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Теги: питание, продукты, молоко, подделки, сыр, продукты питания, фейк, молочка, молочная продукция
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.02.2019, 11:24
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и????? никто не виноват и ничего не делают?! "европа"
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