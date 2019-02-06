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Картон вместо банковской карты: Новый способ обмануть банкомат

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Владельцы платежных терминалов заявили об убытках в 60 тыс грн из-за мошенников.
Мошенники украли из банка 60 тыс грн с помощью картонок
Мошенники украли из банка 60 тыс грн с помощью картонок
t.me/dmytro_dubilet

Мошенники научили вместо настоящих денег в аппараты стали засовывать черный картон с голограммными полосками, которые воспринимается купюроприемниками, как настоящие 500 грн, передает UBR со ссылкой на Telegram-канал одного из основателей FinTech Band Дмитрия Дубилета, создавшего monobank. 

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Дмитрий уточнил, что для восприятия карточки банкоматом, аферисты использовали пока неизвестное специальное устройство. После пополнения счета с него уже можно снять настоящие купюры.

Последствия нового вида мошенничества Дубилет не уточнил, но сообщил, что от него пострадал один из крупных операторов платежных терминалов (имя не раскрывается), в котором нашли резанного картона на 60 тыс грн. 

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"В чем именно заключается схема, и как работает технология — установить нам так и не удалось. Мы неделю тестировали все возможные способы использования подделки, пробовали ее вставлять в различные типы купюроприемников, отдельно и вместе с подлинной купюрой. Но нам так до сих пор и не удалось повторить "успех" мошенников. Причем мне известно, что этого не смогли сделать и эксперты компании, обнаружившей у себя подделки", — рассказал технический специалист крупной компании-владельца сети платежных терминалов.

Сама подделка сделана из плотной глянцевой бумаги и с ленты фольги, но отмечается, что размеры настоящей купюры и подделки не совпадают.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили мошенников, продававших "акции Tesla". Национальная комиссия по ценным бумагам заявила о разоблачении мошенников, которые незаконно продавали украинцам акции Tesla.

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Теги: мошенничество, обман, аферисты, мошенничество с банковскими картами, monobank, поддельные деньги
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Антибес    06.02.2019, 15:46
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