Украине нужно до ста лет, чтобы догнать Европу по доходам - ВБ

Чтобы догнать по уровню доходов Германию, понадобится столетие, а Польшу - полвека, подсчитали в банке.

Украина выйдет на европейский уровень доходов не ранее, чем через 50 лет Корреспондент.net

При нынешних темпах роста экономики Украине для достижения уровня доходов европейских стран может понадобиться от 50 до 100 лет. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка об экономическом развитии Украины, пишет УНИАН в среду, 6 февраля.

Читай также: Порошенко признал, что люди выживают, а не живут

"При имеющихся темпах экономического роста, которые едва превышают 3% в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти сто лет", - говорится в исследовании.

Согласно данным Всемирного банка, для достижения текущего уровня доходов Польши нашей стране может понадобиться меньше времени – около 50 лет.

Эти показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения в Украине и этих странах.

Читай также: Порошенко рассказал, куда двигаться экономике Украины

"Структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста. При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными", - говорится в исследовании.

В перечне необходимых проблем, решение которых будет способствовать ускорению экономического роста, Всемирный банк выделил повышение продуктивности экономики, расширение возможностей внешней торговли и укрепление экономических институтов.

Ранее сообщалось, что три самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны. Всемирный банк оценил соотношение активов богатейших граждан Украины и общий размер ВВП.