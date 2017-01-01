Украине нужно до ста лет, чтобы догнать Европу по доходам - ВБ
При нынешних темпах роста экономики Украине для достижения уровня доходов европейских стран может понадобиться от 50 до 100 лет. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка об экономическом развитии Украины, пишет УНИАН в среду, 6 февраля.
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Согласно данным Всемирного банка, для достижения текущего уровня доходов Польши нашей стране может понадобиться меньше времени – около 50 лет.
Эти показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения в Украине и этих странах.
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"Структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста. При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными", - говорится в исследовании.
В перечне необходимых проблем, решение которых будет способствовать ускорению экономического роста, Всемирный банк выделил повышение продуктивности экономики, расширение возможностей внешней торговли и укрепление экономических институтов.
Ранее сообщалось, что три самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны. Всемирный банк оценил соотношение активов богатейших граждан Украины и общий размер ВВП.
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