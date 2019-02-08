Мэр Сум выписывал себе рекордные премии - НАПК

Мэр Сум более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от суммы оклада.

Мэр Сум выписывал себе премии до 270% от оклада facebook.com/omlysenko

Национальное агентство по вопросам предотвращении коррупции направило в суд 14 админпротоколов, касающихся городского головы Сум Александра Лысенко из-за несоблюдения требований закона Украины О предотвращении коррупции. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба НАПК.

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По данным ведомства, Лысенко в условиях реального конфликта интересов издавал распоряжения о премировании сотрудников исполнительного комитета горсовета, в том числе себя, а также не сообщал Нацагентству о наличии у него реального конфликта интересов.

"Городской голова оценивал личный вклад в результаты работы и в течение семи месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% суммы своего должностного оклада, надбавок и доплат", - информирует НАПК.

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Нацагентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства в деле об административном правонарушении в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министру Павлу Розенко в декабре начислили 174,3 тыс. грн зарплаты. При этом его должностной оклад составлял 17 тыс. грн.