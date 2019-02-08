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Мэр Сум выписывал себе рекордные премии - НАПК

Комментариев: 3
Мэр Сум более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от суммы оклада.
Мэр Сум выписывал себе премии до 270% от оклада
Мэр Сум выписывал себе премии до 270% от оклада
facebook.com/omlysenko

Национальное агентство по вопросам предотвращении коррупции направило в суд 14 админпротоколов, касающихся городского головы Сум Александра Лысенко из-за несоблюдения требований закона Украины О предотвращении коррупции. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба НАПК

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По данным ведомства, Лысенко в условиях реального конфликта интересов издавал распоряжения о премировании сотрудников исполнительного комитета горсовета, в том числе себя, а также не сообщал Нацагентству о наличии у него реального конфликта интересов.

"Городской голова оценивал личный вклад в результаты работы и в течение семи месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% суммы своего должностного оклада, надбавок и доплат", - информирует НАПК. 

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Нацагентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства в деле об административном правонарушении в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министру Павлу Розенко в декабре начислили 174,3 тыс. грн зарплаты. При этом его должностной оклад составлял 17 тыс. грн.

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Теги: коррупция, премия, мэр, борьба с коррупцией, Сумы, оклад, Коррупция в Украине, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.02.2019, 14:34
Оценка:  0
гость
Или может кто то из вас помог тяжело больному ребенку оплатить операцию. Для родителей это не подъемные деньги, а вам всего навсего 3 зарплаты господина Розенко ???
гость  (аноним)  08.02.2019, 14:32
Оценка:  0
гость
Уважаемые чиновники у вас ничего не рэпнэ от таких сумм. Или вы хотите нахапать денег на 10 поколений вперед?
Ведь в могилу с собой вы этих денег не заберете . А какая то бабушка не может себе позволить необходимое ей лекарство купить т.к. у нее пенсия всего 2000 грн .
Gagarinn    08.02.2019, 14:24
Оценка:  0
Gagarinn
Йюлькин дружаня.
Точно пойду за нее проголосую
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