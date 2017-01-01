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Репетиторам напомнили о декларации доходов

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Репетиторы обязаны задекларировать доходы до 1 мая 2019 года.
Репетиторы обязаны задекларировать свои доходы до 1 мая
Репетиторы обязаны задекларировать свои доходы до 1 мая
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ГФС сообщила, что люди, которые предоставляют репетиторские услуги должны задекларировать доходы до 1 мая 2019 года, передает УНН. 

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"Если преподаватель-репетитор не является физическим лицом - предпринимателем, но постоянно оказывает репетиторские услуги физическим лицам, то он обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, а также уплатить налог с таких доходов", - указали налоговики.

Отмечается, что налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2018 год преподавателям-репетиторам следует подать до 1 мая 2019 года по месту налогового адреса (регистрации) по форме налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 02.10.2015 № 859 в редакции приказа Министерства финансов Украины от 06.06.2017 № 556. 

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"Доходы от репетиторства согласно НКУ облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18 процентов. Также из указанных доходов производится военный сбор по ставке 1,5 процента", - указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Кабмин повысил зарплату преподавателям. Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

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Теги: репетиторство, репетиторы, декларации для репетиторов, налоговая, ГФС, декларации
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