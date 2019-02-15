РФ возглавила топ стран торговых партнеров Украины

Более 40% торговли Украины приходится на Евросоюз, но среди отдельных государств лидирует Россия с 10 процентами.

В прошлом году объем торговли Украины вырос более чем на 12 миллиардов долларов facebook.com

В 2018 году общий объем торговли Украины товарами и услугами вырос на 11,5% с 107,660 млрд долларов до 120,063 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

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По данным статистического ведомства, наибольшую долю во внешней торговле занимают страны Европейского Союза, но среди стран топ-10 торговых партнеров возглавляет Россия.

Всего за прошлый год в ЕС было экспортировано товаров на сумму $20,15 млрд, а доля рынка Евросоюза составила 42,6%.

Хотя Россия продолжает оставаться крупнейшим рынком сбыта украинских товаров, экспорт в эту страну в 2018 году упал на 7,2%, до $3,65 млрд. Обращает внимание, что возобновился рост импорта из России - он вырос на 14,2%, до $8,1 млрд.

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При этом экспорт украинских товаров в Польшу составил $3,25 млрд, увеличившись на 19,6%. При таких темпах уже в этом году Польша может стать ключевым торговым партнером Украины.

Среди стран ЕС в тройке ключевых покупателей украинских товаров - Италия ($2,62 млрд, рост на 6,5%) и Германия ($2,2 млрд, рост на 25,9%). Падение экспорта в страны ЕС зафиксировано только в торговле с Литвой (на 8,4%) и Швецией (на 9,3%).

Среди других стран обращает внимание падение экспорта в Турцию (на 6,6%, до $2,35 млрд) и Индию (на 1,3%, до $2,17 млрд). Экспорт в Китай вырос на 7,9%, до $2,2 млрд.

Экспорт в Китай вырос на 7,9%, до $2,2 млрд Корреспондент.net В целом в 2018 году Украина экспортировала товаров на $47,34 млрд, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Впрочем, в 2017 году темпы роста экспорта составили 19%. Читай также: В России ограничили импорт украинской свинины из-за АЧС Также в прошлом году в Украину было импортировано товаров на $57,14 млрд (рост на 15,2%).

Отрицательное сальдо составило 9,8 млрд долларов (в 2017 году было 6,34 млрд долларов). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в 2017 году - 0,87). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.

Ранее сообщалось, что украинцы больше всего денег перечисляют в Россию. В 2018 году из Украины в РФ отправили 36% от всех переводов.