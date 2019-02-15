РФ возглавила топ стран торговых партнеров Украины
В 2018 году общий объем торговли Украины товарами и услугами вырос на 11,5% с 107,660 млрд долларов до 120,063 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
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Всего за прошлый год в ЕС было экспортировано товаров на сумму $20,15 млрд, а доля рынка Евросоюза составила 42,6%.
Хотя Россия продолжает оставаться крупнейшим рынком сбыта украинских товаров, экспорт в эту страну в 2018 году упал на 7,2%, до $3,65 млрд. Обращает внимание, что возобновился рост импорта из России - он вырос на 14,2%, до $8,1 млрд.
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При этом экспорт украинских товаров в Польшу составил $3,25 млрд, увеличившись на 19,6%. При таких темпах уже в этом году Польша может стать ключевым торговым партнером Украины.
Среди стран ЕС в тройке ключевых покупателей украинских товаров - Италия ($2,62 млрд, рост на 6,5%) и Германия ($2,2 млрд, рост на 25,9%). Падение экспорта в страны ЕС зафиксировано только в торговле с Литвой (на 8,4%) и Швецией (на 9,3%).
Среди других стран обращает внимание падение экспорта в Турцию (на 6,6%, до $2,35 млрд) и Индию (на 1,3%, до $2,17 млрд). Экспорт в Китай вырос на 7,9%, до $2,2 млрд.
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Также в прошлом году в Украину было импортировано товаров на $57,14 млрд (рост на 15,2%).
Отрицательное сальдо составило 9,8 млрд долларов (в 2017 году было 6,34 млрд долларов). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в 2017 году - 0,87). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.
Ранее сообщалось, что украинцы больше всего денег перечисляют в Россию. В 2018 году из Украины в РФ отправили 36% от всех переводов.
Полная версия правил
За счет увеличение покупки нефти и нарисовался общий рост торговли с Россией (117% к 2017 году).
По многим другим статьям падение объемов торговли с Россией.
Смотрю за 2018 год торговый оборот января-ноябрь:
с Польшей - экспорт 3млрд$/импорт 3.3млрд$ (уже больше 6 млрд, Бигмир пишет 4.277млрд за весь год),
с Китаем - 1.9млрд$/6.9млрд$ (уже почти 9 млрд, Бигмир пишет 8 за весь год).
Туфта