В Минсоцполитики анонсировали еще одно увеличение пенсий
Министр социальной политики Украины Андрей Рева анонсировал повышение пенсий украинцам, которые во времена СССР получали низкие зарплаты. Об этом в пятницу, 22 февраля, пишет 112 Украина.
Читай также: Пенсионеры в Бельгии до сих пор получают деньги от Гитлера
По его словам, повышение коснется украинцев, которые имеют полных страховой стаж, но у них минимальные пенсии из-за низких зарплат еще во времена СССР.
"Есть те, у кого есть страховой стаж полный, но пенсии низкие в силу того, что они в советское время получили достаточно низкую заработную плату. Например, колхозники, работники дошкольных учреждений, воспитатели, санитарки в больницах. У них всегда была низкая зарплата", - сказал Рева.
Читай также: Продавая данные коллекторам, пенсионер заработал на 9 квартир
Он отметил, что Минсоцполитики ищет доступный механизм повышения пенсионных выплат этим категориям украинцев.
"По закону они получают то, что есть, но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям", - подчеркнул Рева.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд должен казначейству 53 миллиарда. Эта задолженность накопилась за длительный период - 2007-2018 годы. В 2019 году тенденция к ссудам сохраняется.
Полная версия правил