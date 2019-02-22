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В Минсоцполитики анонсировали еще одно увеличение пенсий

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Министерство социальной политики ищет доступный механизм повышения пенсионных выплат некоторым категориям украинцев.
Рева анонсировал новое увеличение пенсий
Рева анонсировал новое увеличение пенсий
msp.gov.ua

Министр социальной политики Украины Андрей Рева анонсировал повышение пенсий украинцам, которые во времена СССР получали низкие зарплаты. Об этом в пятницу, 22 февраля, пишет 112 Украина

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По его словам, повышение коснется украинцев, которые имеют полных страховой стаж, но у них минимальные пенсии из-за низких зарплат еще во времена СССР.

"Есть те, у кого есть страховой стаж полный, но пенсии низкие в силу того, что они в советское время получили достаточно низкую заработную плату. Например, колхозники, работники дошкольных учреждений, воспитатели, санитарки в больницах. У них всегда была низкая зарплата", - сказал Рева. 

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Он отметил, что Минсоцполитики ищет доступный механизм повышения пенсионных выплат этим категориям украинцев.

"По закону они получают то, что есть, но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям", - подчеркнул Рева.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд должен казначейству 53 миллиарда. Эта задолженность накопилась за длительный период - 2007-2018 годы. В 2019 году тенденция к ссудам сохраняется.

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Теги: зарплаты, СССР, пенсия, пенсии, зарплата, минсоцполитики
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Комментариев (3)
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Boxerogos    22.02.2019, 14:49
Оценка:  +1
Boxerogos
Как же эти крысы засуетились перед выборами!И монетизация субсидий и индексация пенсий!Сплошной рай,короче!Но ничего вам сукам уже не поможет!
гость  (аноним)  22.02.2019, 14:34
Оценка:  +2
гость
Вот что выборы с властью делают... Чуть ли не в попу готовы поцеловать пенсионеров. Правда этим обещаниям мало кто верит. Обещали "существенное" повышение в начале года, в итоге подняли на 31 грн. Непрерывный стаж с 1975 г. и по сегодня. Посмотрим после 1 марта.
гость  (аноним)  22.02.2019, 14:24
Оценка:  +3
гость
всё для победы пороха... ведь не сложно кинуть подачку пенсионерам, чтоб они проголосовали за шоколадного... а вот как, новость: НБУ ввел в оборот новые 500 гривен...
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