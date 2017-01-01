Газ для промпотребителей в Украине резко подешевел

Нафтогаз опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 марта для промышленных потребителей.

Нафтогаз снизил цену на газ в марте 2019 года для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 15,1% – до 8 тысяч 886,00 гривен за 1 тыс куб м (с НДС). Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 22 февраля.

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Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тысяч кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 9 тысяч 792 гривны за 1 тыс куб м (с НДС), что на 14,5% меньше, чем в феврале.

Ранее сообщалось, что Украина за год купила газа на $3,1 млрд. Больше всего газа в Украине поставили компании из Швейцарии и Германии, меньше всего - из Чехии.