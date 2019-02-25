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Украине дадут денег на дороги в Приазовье

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Европейский инвестиционный банк присоединится к помощи украинскому Приазовью. Банк намерен дать денег на ремонт дорог, соединяющие Мариуполь, Запорожье, Бердянск и Николаев.
ЕИБ готов помочь Украине
ЕИБ готов помочь Украине
depositphotos.com

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью. Об этом сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, передают Українські Новини

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Жан-Эрик де Загон проинформировал о своем восприятии ситуации в районе Приазовья и возможности реализации ряда инвестиционных проектов там.

"Будучи членом миссии ЕС по Приазовью, удалось воочию увидеть потребности региона. В частности, дороги, соединяющие Мариуполь, Запорожье, Бердянск и Николаев, требуют капитального ремонта. Поэтому есть над чем работать", - подчеркнул глава представительства ЕИБ.

Вице-премьер-министр отметила, что оценка экспертной миссии ЕС на Приазовье, которая недавно завершила свою работу в регионе, даст основания для активного привлечения ЕИБ к помощи этому региону. 

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Она подчеркнула, что нынешняя цель - усилить безопасность общин и социальную сплоченность, поддержать экономическое восстановление пострадавших от конфликта общин Донбасса, следовательно, поддержка Европейского Союза и ЕИБ в этом контексте была бы очень кстати.

Кроме перспектив разработки и начала проектов, направленных на помощь Приазовью, стороны также обсудили проекты, которые имплементируются в Украине, а также возможности внедрения инициативы по гуманитарному патронату со стороны ЕС отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что Укравтодор рассказал, сколько будет стоить проезд по первой платной дороге. Прогнозируется, что строительные работы начнут уже в следующем году.

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Теги: Азовское море, Азов, Финансовая помощь, ЕИБ
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.02.2019, 10:58
Оценка:  -1
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Отчет Украины о использовании денег выделенных на дороги приазовья:
-Где деньги? -Освоены!
-Где дороги? -Штормовым прибоем смыло, приазовье ведь!
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