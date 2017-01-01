Кто в Кабмине и Раде зарабатывает больше всех

Министр обороны в январе получил в 2 раза больше, чем премьер-министр.

Полторак в январе получил зарплату в 2 раза больше, чем Гройсман facebook.com

Министр обороны Степан Полторак в январе получил самую большую заработную плату в 81,1 тыс грн среди членов Кабинета министров, передают Украинские новости.

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На втором месте оказалась Оксана Маркарова, министр финансов, с зарплатой в 73,8 тыс грн. Третье место занят министр иностранных дел Павел Климкин с зарплатой в 63,9 тыс грн.

Третье место с конца занял министр юстиции Павел Петренко с зарплатой в 25,9 тыс грн. За ним оказался министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш с зарплатой в 18,1 тыс грн.

Меньше всего в январе получил министр информационной политики Юрий Стець. Всего за месяц ему выплатили 16,8 тыс грн.

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Отмечается, что Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, получил в январе 37,4 тыс грн.

По зарплатам среди глав партий лидируют Артур Герасимов (глава БПП), Максим Бурбак (глава Народного фронта) и Олег Ляшко (лидер Радикальной партии), которые получили по 37 002 грн за январь каждый, передает UBR.

Глава фракции Самопомич Олег Березюк в январе заработал 33,6 тыс грн, зарплата Вадима Новинского из фракции Оппозиционный блок составила 32,6 тыс грн, а доход Юлии Тимошенко насчитали на 30,4 тыс грн.

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По 44,5 тыс грн получили народные депутаты парламента Александр Спиваковский, Николай Фролов и Владимир Арешонков (все из фракции БПП). По столько же заработали Татьяна Бахтеева (Оппозиционный блок), Иван Кириленко (Всеукраинское объединение Батькивщына) и Виктор Развадовский (Возрождение).

Более того, всем депутатам было начислено по 35,2 тыс грн в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Ранее сообщалось, какими будут реальные зарплаты в Украине в 2019 году. Нацбанк прогнозирует увеличение реальных зарплат на 7%, а номинальные на 16%.