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IBAN в Украине пока не будет: Банки не готовы - НБУ

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НБУ перенес переход банков на систему банковского счета IBAN по просьбам «банковского сообщества».
Банки Украины не готовы переходить на новые стандарты
Банки Украины не готовы переходить на новые стандарты
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Пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что НБУ отложил срок внедрения международного номера банковского счета IBAN из-за просьб банковского сообщества. 

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"Это связано с необходимостью обеспечить качественную доработку банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты", – сказано в сообщении.

Отмечается, что переход перенесен с 1 апреля 2019 года на 5 августа того же года, где банки начнут открывать клиентам новые счета по стандартам IBAN, а действующие счета будут менять в соответствии с новым стандартом.

Применение IBAN останется с той же даты, 1 ноября 2019 года, где станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении денежных переводов как в национальной, так и в иностранных валютах, а также во время трансграничных переводов.

"То есть все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN", – подчеркнула пресс-служба НБУ.

Ранее сообщалось, что большинство банков Украины заявили, что они не готовы даже к завершению тестирования перехода на IBAN, которое должно было завершиться до 31 октября.

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Теги: IBAN, переход на IBAN, банки Украины, счета физического лица, счета юридического лица, банковская реформа, финучреждения
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