Почему курс гривны в Украине падает: Эксперт назвал 2 причины
Экономист Иван Никитченко поделился мнением о том, что главными причинами снижения курса доллара в Украине являются высокие ставки от Национального банка Украины и подготовка компаний к посевной, передает Сегодня.
Читай также: The Economist назвал главные угрозы для мировой экономики
"Высокие ставки по гособлигациям Украины, обусловленные высокой учетной ставкой Нацбанка, привлекают иностранных инвесторов, которые активно заводят валюту в нашу страну и продают ее на межбанке, чтобы купить номинированные в гривне ценные бумаги.
Также именно сейчас агрохолдинги готовятся к посевной кампании, продавая валютную выручку прошлых периодов для закупки сырья, топлива и оборудования", - пояснил Никитченко.
Читай также: Украина оказалась внизу рейтинга доступности бензина
Он уверен, что ожидать роста курса доллара выше, чем 27 грн/долл не стоит.
"Постепенное укрепление гривни до 26,9 грн/доллар продолжится до конца марта", - отметил экономист.
Ранее сообщалось, что НБУ прогнозирует пессимистический сценарий: доллар по 37 и инфляция 16%. Пессимистический сценарий, по которому проверят украинские банки, предполагает к концу года значительную инфляцию и резкий скачок курса доллара.
Полная версия правил
Насколько еще можно ниже падать и падать Бигмиру?
Текст в заметке абсолютно противоположен заголовку ... )))
"... главными причинами снижения курса ДОЛЛАРА в Украине являются ...",
"... ожи дать роста курса доллара выше, чем 27 грн/долл не стоит"
Бигмир тупо от себя в заголовке пишет НАОБОРОТ.
Это для лохов, питающихся одними заголовками, теперь "желтыми" заголовками?