Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Почему курс гривны в Украине падает: Эксперт назвал 2 причины

Комментариев: 2
Специалист считает, что падение гривны означает ее постепенное укрепление.
Причинами снижения курса доллара в Украине являются высокие ставки от НБУ и подготовка компаний к посевной
Причинами снижения курса доллара в Украине являются высокие ставки от НБУ и подготовка компаний к посевной
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Экономист Иван Никитченко поделился мнением о том, что главными причинами снижения курса доллара в Украине являются высокие ставки от Национального банка Украины и подготовка компаний к посевной, передает Сегодня. 

Читай также: The Economist назвал главные угрозы для мировой экономики

"Высокие ставки по гособлигациям Украины, обусловленные высокой учетной ставкой Нацбанка, привлекают иностранных инвесторов, которые активно заводят валюту в нашу страну и продают ее на межбанке, чтобы купить номинированные в гривне ценные бумаги.

Также именно сейчас агрохолдинги готовятся к посевной кампании, продавая валютную выручку прошлых периодов для закупки сырья, топлива и оборудования", - пояснил Никитченко. 

Читай также: Украина оказалась внизу рейтинга доступности бензина

Он уверен, что ожидать роста курса доллара выше, чем 27 грн/долл не стоит.

"Постепенное укрепление гривни до 26,9 грн/доллар продолжится до конца марта", - отметил экономист.

Ранее сообщалось, что НБУ прогнозирует пессимистический сценарий: доллар по 37 и инфляция 16%. Пессимистический сценарий, по которому проверят украинские банки, предполагает к концу года значительную инфляцию и резкий скачок курса доллара.

Поделись:
Теги: курс валют, курс гривны, прогноз курса валют, обмен валют, валютные операции, НБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
WTF2wtf    27.02.2019, 15:56
Оценка:  0
WTF2wtf
Заголовок какой тупень писал?
Насколько еще можно ниже падать и падать Бигмиру?
Текст в заметке абсолютно противоположен заголовку ... )))

"... главными причинами снижения курса ДОЛЛАРА в Украине являются ...",
"... ожи дать роста курса доллара выше, чем 27 грн/долл не стоит"
WTF2wtf    27.02.2019, 15:58
Оценка:  0
WTF2wtf
Этот эксперт говорит о снижении курса доллара и укреплении гривны,
Бигмир тупо от себя в заголовке пишет НАОБОРОТ.
Это для лохов, питающихся одними заголовками, теперь "желтыми" заголовками?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь