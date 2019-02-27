Почему курс гривны в Украине падает: Эксперт назвал 2 причины

Специалист считает, что падение гривны означает ее постепенное укрепление.

Причинами снижения курса доллара в Украине являются высокие ставки от НБУ и подготовка компаний к посевной facebook.com/NationalBankOfUkraine

Экономист Иван Никитченко поделился мнением о том, что главными причинами снижения курса доллара в Украине являются высокие ставки от Национального банка Украины и подготовка компаний к посевной, передает Сегодня.

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"Высокие ставки по гособлигациям Украины, обусловленные высокой учетной ставкой Нацбанка, привлекают иностранных инвесторов, которые активно заводят валюту в нашу страну и продают ее на межбанке, чтобы купить номинированные в гривне ценные бумаги.

Также именно сейчас агрохолдинги готовятся к посевной кампании, продавая валютную выручку прошлых периодов для закупки сырья, топлива и оборудования", - пояснил Никитченко.

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Он уверен, что ожидать роста курса доллара выше, чем 27 грн/долл не стоит.

"Постепенное укрепление гривни до 26,9 грн/доллар продолжится до конца марта", - отметил экономист.

Ранее сообщалось, что НБУ прогнозирует пессимистический сценарий: доллар по 37 и инфляция 16%. Пессимистический сценарий, по которому проверят украинские банки, предполагает к концу года значительную инфляцию и резкий скачок курса доллара.