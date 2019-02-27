В Украине растет зарплата больше минимальной

В основном рост происходит за счет работников категории "до 5 тыс грн".

Рост количества людей, получивших зарплату от 10 тыс грн, в основном произошел не за счет работников с зарплатой от 5 до 10 тыс грн, а за счет лиц, категории "до 5 тыс грн", передает Знай.юа.

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Количество людей, которые получили минималку и ниже ее уменьшилось почти вдвое – с 3 млн до 1,5 млн человек с января 2017 года по ноябрь 2018 года.

Количество лиц, получающих зарплату в диапазоне выше минималки выросло на 500 тыс, то есть до 3 минимальных зарплат, также увеличилось на 1,1 млн число лиц, получающих более 3 минималок.

Кроме того, выросло общее количество застрахованных наемных работников — приблизительно на 500 тыс.

Численность наемных работников Знай.юа

"Приведенная динамика как минимум опровергает утверждение о том, что якобы детенизация произошла за счет прежде всего повышения МЗП или усиления репрессий против бизнеса, — и первое, и второе должно было бы привести к замедлению роста зарплат, больших минимальной, и увеличению количества работников, получающих МЗП", - считает Александр Шемяткин.

Распределение застрахованных лиц Знай.юа

"Для однозначных выводов необходимо иметь данные по динамике роста зарплаты и числа штатных работников в разрезе каждого предприятия. К сожалению, власть не оперирует такой статистикой. Тем не менее с некоторой долей вероятности можно сделать вывод, что такая картина является отражением детенизации заработных плат путем вывода их части из серой зоны (МЗП + "конверт"), именно поэтому значительно увеличилось количество работников, получающих свыше трех МЗП.

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Другая достойная внимания тенденция — отток квалифицированных работников за границу, что заставляет владельцев поднимать зарплаты для удержания их в Украине. Но без конкретных данных сложно определить влияние этого обстоятельства на резкое увеличение количества работников, которые стали получать более 10 тыс грн", - отмечает эксперт.

Отмечается, что приведенные выводы могут означать, что за счет уменьшения ЕСВ произошла определенная детенизация зарплат, а ежегодные поступления в бюджет от НДФЛ постоянно растут быстрее инфляции. Но нагрузка на фонд оплаты труда остается существенной, поэтому детенизация сработала далеко не везде, а скорее всего, только на предприятиях с высокой маржинальностью.

Ранее сообщалось, что для украинцев значит разрешение на "большие зарплаты в конвертах". Юрист пояснила, что даже при выплате зарплат наличными, налоги все равно платить нужно.