На Стену на границе с РФ в 2019 году потратят 400 млн грн

В этом году, в частности, планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 километров противотранспортных рвов.

На границе с Россией продолжатся работы по инженерно-техническому обустройству dpsu.gov.ua

С 1 марта 2019 года в случае благоприятных погодных условий продолжатся работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, информирует пресс-служба ведомства в четверг, 28 февраля.

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По его словам, проект утвержден постановлением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинско-российском участке системы "интеллектуальной границы", которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации.

"На данный момент конечный срок реализации проекта - это 2021 год. В течение 2015-2018 годов на реализацию проекта было выделено 1,3 млрд грн. За эти средства оборудованы и оснащены около 30% протяженности российско-украинской границы, а это: почти 340 км противотранспортных рвов, 250 км рокадных дорог, переоснащены пять пограничных подразделений, оборудовано достаточное количество опорных пунктов, приобретено уникальное техническое оборудование для дистанционного контроля и многое другое", - сказал Слободян.

Он отметил, что Государственная пограничная служба не реализует проект самостоятельно. Этим занимаются подрядные организации, участвующие в проекте на определенных законом условиях.

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В ГПСУ также сообщили, что на 2019 год предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн. За эти средства планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, проложить 65,8 км рокадных дорог, оборудовать 40 переходов рокадных дорог через сложные участки (овраги, канавы и т.п.), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на трех объектах.

"Данный проект является крайне важным для нашего государства, а потому его реализация должна быть приоритетной задачей для всех органов власти", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США 10 млн долларов за агрессию России. Соединенные штаты профинансируют военный флот Украины.