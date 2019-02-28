Что "забыл" задекларировать Петр Порошенко – СМИ

Часть дворца президент подарил сыну, а также забыл про 2 компании.

Декларации Петра Порошенко в качестве кандидата в президенты поданы за 2017 год, а не за предыдущий, 2018.

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Однако, в декларациях в качестве кандидата он подал информацию за 2017 год и не отобразил две компании из сферы страхования, такие как "Краина-Асистанс" и "Краина-Медасистанс", передает Страна.

Петр Порошенко является конечным бенефициаром ООО Краина-Асистанс, которой он владеет через страховую компанию "Краина".

Петр Порошенко является бенефициаром ООО "Краина-Асистанс" Страна

Фирма "Краина-Медасистанс" по состоянию на 31 декабря 2017 года была записана на подконтрольную Петру Порошенко страховую компанию "Краина". На эту дату была подана декларация Петра Порошенко как кандидата в президенты.

В феврале 2018 года "Краину-Медасистанс" записали - на имя ее директора Михаила Беленчука и инвестиционный фонд "Киви".

"Краину-Медасистанс" записана на имя ее директора Михаила Беленчука и инвестиционный фонд "Киви" Страна

Страховая компания "Країна", согласно опубликованной на ее сайте структуре собственности, на 49,99 % принадлежит инвестфонду Петра Порошенко "Прайм Эссэтс Кэпитал". Еще 23,9 % в уставном фонде страховой компании "Країна" принадлежит инвестфонду "ВИК" ближайшего соратника президента Игоря Кононенко.

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Еще 9,7 % через инвестфонд "Сова" подконтрольны фигуранту недавнего громкого скандала в оборонной сфере, заместителю председателя СНБОУ Олегу Гладковскому (Свинарчуку).

Почти 5 % страховой компании "Країна" напрямую принадлежат Константину Ворушилину - директору-распорядителю Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Этот фонд - государственная структура, которая занимается продажей имущества обанкротившихся банков.

Структура владения ПАО Краина Страна

Дом Петра Порошенко под Киевом площадью 1331,7 кв м на участках площадью более 3,4 га, в 2017 был задекларирован на него же. Однако, 7 августа прошлого года у сына Порошенко, Алексея, в декларациях появилась часть дома стоимостью 9,5 млн грн в качестве подарка от отца. Также в подарок он получил 1,1 млн грн.

Декларации Алексея Порошенко Страна

В декларациях Петра Порошенко дом оценивается в 30 млн грн, потому подарок сыну – почти треть дома.

Ранее сообщалось, что Порошенко рассказал, почему именно сейчас индексирует пенсии. Президент объяснил, что монетизация субсидий и индексация пенсий были запланированы еще в 2017 году именно на эти даты.