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Коболев: Дешевого газа для населения не будет

Комментариев: 6
Снижения цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания, заявил глава Нафтогаза. Рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.

Правительство не сможет снизить цену на газ для населения, несмотря ни на какие предвыборные обещания, поскольку рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире 5 канала.

Коболев пояснил, что, несмотря на обещания кандидатов в президенты снизить цену на газ, у президента нет таких полномочий, но даже после парламентских выборов этого не произойдет. 

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"Снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это - главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом. Если кто-то думает, что может изменить эти условия, передоговориться... Вспоминая карьеру госпожи Тимошенко, она так же договорилась с МВФ о повышении цены на газ. Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий - это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран ", - сказал Коболев.

По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что Гройсман пояснил, почему Стоимость газа по Украине одна, а на тепло – разная. Премьер-министр считает, что разная цена на тепло провоцирует неплатежи.

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Теги: газ, Нафтогаз, цена на газ, Андрей Коболев, тарифы на газ
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Комментариев (6)
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k2s11ltk    04.03.2019, 13:14
Оценка:  0
k2s11ltk
Проклинаємо коболєва, та щиро бажаємо, щоб він здох мерзота, та всі інші хто причетний до його появи та призначення!!!
гость  (аноним)  04.03.2019, 13:08
Оценка:  +1
гость
а нас...рать! юля сказала что будет, значит она сделает! мы же ей все ТАК верим!!!
Баба Маня  (аноним)  04.03.2019, 13:01
Оценка:  +1
Баба Маня
Я думаю,скоро вас воров не будет.Бежать с Украины будете,аж дым столбом стоять будет.Это кто успеет.
atos    04.03.2019, 13:00
Оценка:  +1
atos
Готовтесь к земле))))
Киевлянка  (аноним)  04.03.2019, 12:59
Оценка:  +2
Киевлянка
СУКА!!! ТАКУЮ ТВАРЬ ЕЩЕ ПОИСКАТЬ НАДО!!! ЧМО ПРОТИВОНАРОДНОЕ!!! ЗА СВОИМИ МИЛЛИОНАМИ НЕ ВИДИТ КАК ВЫМИРАЕТ НАРОД УКРАИНЫ !!!
АБАМЧУК    04.03.2019, 12:40
Оценка:  +2
АБАМЧУК
РЫЖЕГО НА КОЛ
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