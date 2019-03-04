Коболев: Дешевого газа для населения не будет

Снижения цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания, заявил глава Нафтогаза. Рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.

Правительство не сможет снизить цену на газ для населения, несмотря ни на какие предвыборные обещания, поскольку рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире 5 канала.

Коболев пояснил, что, несмотря на обещания кандидатов в президенты снизить цену на газ, у президента нет таких полномочий, но даже после парламентских выборов этого не произойдет.

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"Снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это - главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом. Если кто-то думает, что может изменить эти условия, передоговориться... Вспоминая карьеру госпожи Тимошенко, она так же договорилась с МВФ о повышении цены на газ. Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий - это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран ", - сказал Коболев.

По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что Гройсман пояснил, почему Стоимость газа по Украине одна, а на тепло – разная. Премьер-министр считает, что разная цена на тепло провоцирует неплатежи.