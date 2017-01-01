Как в Украине отмывают деньги, чтобы заполнить декларации нужным людям

НБУ просит банки останавливать подозрительные денежные переводы и сообщать им о них.

В письме Нацбанка №25-0006/12002, разосланном по банковской системе, говориться о том, что украинцы и фондовые компании активно отмывают деньги при помощи ценных бумаг, включая ОВГЗ, передает UBR.

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Так, люди скупаю ОВГЗ по более высокой цене и продают по более низкой (с убытком) с одним и тем же ISIN-кодом юрлица за короткий промежуток времени. Это происходит по несколько раз на протяжении одного рабочего дня.

В итоге физлицо получает инвестиционную прибыль на миллионы гривен, а юрлицо — убыток на ту же сумму. По заявлению НБУ, это нужно публичным лицам и их близким "для искусственного формирования доходов для дальнейшей демонстрации легально полученных доходов во время декларирования".

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Чтобы подобное не повторялось от украинских банков потребовали лучше изучать финансовые операции своих клиентов. И сразу отказывать им в перечислении средств при малейших подозрениях на рисковую деятельность.

В НБУ описали схемы на примере гособлигаций, но уточнили, что так работаю и с другими ценными бумагами.

Ранее сообщалось, кто ворует больше всех, уклоняясь от уплаты налогов. Страна борется не с уклонителями от уплаты налогов, а с помощью новых надбавок другим плательщикам.