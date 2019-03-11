Украина рекордно экспортировала орехи и фрукты

За два месяца 2019 года Украина заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов 47,4 млн долларов США.

Украина в феврале 2019 года получила рекордную за всю историю выручку от экспорта фруктов и орехов - 24,8 млн долларов США. Экспорт вырос на 10% по отношению к январю 2019 года и на треть превысил показатель февраля 2018 года, сообщает EastFruit.

Читай также: Платежный баланс Украины в плюсе на $400 млн

"За два месяца 2019 года Украина уже заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов 47,4 млн долларов США или на 22% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Аналитики портала обращают внимание на то, что экспорт в феврале более чем удвоился за два года - в феврале 2017 года общая выручка от экспорта всех фруктов, ягод и орехов не превышала 11,5 млн долларов США, а в феврале 2019 года была в 2,2 раза выше.

Указано, что главной статьей экспорта были грецкие орехи, на которые в феврале 2019 года приходилось около 64% экспортной выручки. Правда, их удельный вес существенно снизился за год - в феврале 2018 года на грецкий орех приходилось 77% всей выручки.

Читай также: В Беларуси рассказали, откуда идет уголь в Украину

На яблоко в феврале 2019 года пришлось 14% всей выручки, против 8% годом ранее и 4% двумя годами ранее. Замороженные же ягоды принесли Украине в феврале 2019 года 21% всей экспортной выручки, хотя в феврале прошлого года их удельный вес не превышал 14%.

Ранее сообщалось о торгово-экономических отношениях Украины и России. Взаимный товарооборот между Киевом и Москвой за последние 4 года упал в 8 раз.