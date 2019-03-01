Украина опустилась на 12 место по торговле оружием

За год страна опустилась на одну позицию, уступив Южной Корее. Лидируют с большим отрывом США.

Украина на 12 месте в мире по объему проданного вооружения Укроборонпром

Украина оказалась на 12 месте в списке 25 крупнейших экспортеров оружия в мире. Результаты соответствующего исследования были обнародованы в понедельник, 11 марта, Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).

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Отмечается, что данные исследования освещают главные тенденции в международных поставках оружия в период между 2014-2018 годами.

Так, согласно отчету, по сравнению с 2009-2013 годами Украина сократила экспорт вооружений на 47%. Импорт оружия в течение 2014-2018 годов, несмотря на военный конфликт, оставался на достаточно низком уровне, говорится в анализе.

Несмотря на то, что среди основных клиентов Украины в отчете вместе с Китаем и Таиландом указана Россия, авторы исследования добавляют, что к 2014 году Россия импортировала оружие из Украины и начала импорт из других стран, но аннексия Крыма в 2014 году прекратила эти торговые отношения.

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В прошлом году Украина была на 11 месте и имела таких же основных клиентов.

Тем временем, США оставили далеко позади остальные страны мира в экспорте вооружений, на втором месте остается Россия.

Ранее сообщалось, что Индия купила у США стрелкoвое оружие на $100 млн. Штурмовые винтовки SIG 716 калибра 7,62-мм будут приобретены по ускоренной процедуре оборонных закупок.