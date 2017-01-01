В Укроборонпроме заявили о рекордных контрактах
За прошлый год компания Спецтехноэкспорт, которая входит в состав Укроборонпрома и отвечает за торговлю на рынке вооружений, заключило 148 новых оборонных контрактов с более чем 30-ю странами мира на рекордную за последние пять лет сумму - 282,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.
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Всего же за прошлый год предприятие выполнило внешнеэкономические оборонительные контракты на 152,6 млн дол - на 27% больше, чем годом ранее.
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Как отмечают в компании, в течение 2018 года крупнейшими экспортными партнерами компании были: Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея, Польша.
При этом по показателю подписания новых экспортных контрактов сильнее всего усилилось сотрудничество с Турцией, Чехией, Азербайджаном, Индонезией, Республикой Корея.
В компании рассказали, что основная часть экспортной деятельности компании составляет поставки систем для модернизации техники и услуги по продлению ресурса техники советских образцов по таким направлениям как: авиация, бронетехника, системы ПВО.
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По результатам своей деятельности в прошлом году предприятие уплатило государству 145,8 млн грн налогов и дивидендов. Таким образом, было обеспечено многомиллионные экспортные заказы для украинских государственных и частных оборонных предприятий, подчеркнули в Спецтехноэкспорт.
Ранее сообщалось, что СМИ узнали о новом тайном контракте Минобороны. Минобороны могло сделать свой выбор в пользу заказа автомобилей Варта под давлением политиков, считают эксперты.
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