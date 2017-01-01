Электронные услуги не развиваются по вине чиновников – Алексей Выскуб

Украинцы не доверяют "цифровому правительству".

К концу 2018-го на портале Кабмина люди и бизнес могли осуществить 119 различных операций Facebook.com

Первый заместитель главы Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Алексей Выскуб рассказал, что люди в Украине не доверяют цифровому правительству и по чьей вине цифровые услуги работаю не эффективно, передает UBR.

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Хотя первый онлайн сервис правительство запустило всего три года назад, а к концу 2018-го на портале Кабмина люди и бизнес могли осуществить 119 различных операций, но эксперты говорят, что качество и эффективность таких услуг оставляет желать лучшего.

Алексей уточнил, что еще в 2015 году в стране заработал онлайн сервис по регистрации Уведомлений о начале строительства для объектов категории СС1 (преимущественно частная застройка, составляющая 80% возводимых в Украине объектов). Однако за 2 года работы она показала, что половина поданных людьми уведомлений получают отказ.

"И это несмотря на то, что причин для негативного решения в самом порядке уведомления практически не существует. Дело в том, что после подачи всех документов в электронном виде окончательно решение все равно принимает чиновник.

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Мы проанализировали, как сделать систему автоматической. И это услуга стала первой, в которой мы полностью исключили участие человека – с июня прошлого года решения принимает сама система. Безусловно мы не имеем ни одного отказа с того времени по уведомлениям", - резюмировал Алексей Выскуб.

Ранее сообщалось, что премьер-министр борется с коррупцией с помощью электронных систем. Владимир Гройсман посоветовал гражданам не встречаться с чиновниками, чтобы препятствовать коррупции.