Информационная система E-Receipt в Украине уже запущена.

Электронный чек является технологическим решением, который позволяет регистрировать расчетные операции в сфере торговли, общественного питания, при покупке или продаже иностранной валюты, перевозки пассажиров и прочих услуг.

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Редакция Bigmir)Net пообщалась с CEO WaardeX Pulsior Романом Антроповым о том, зачем нужен электронный чек, чем он будет полезен как бизнесу, так и покупателю, а также сможет ли он достичь популярности в Украине.

“Сервис электронных чеков - это новый тренд, который довольно быстро набирает распространение среди иностранных ритейлеров. Как обычно, сначала сервис выходит на рынок через стейкхолдеров, которые всегда в поиске новых инструментов для привлечения клиентов, а через некоторое время становится уже обычным явлением для всех.

Например, интернет магазины давно используют электронные чеки как маркетинговый инструмент - для них это уже привычное дело“, - объясняет Роман Антропов, CEO WaardeX Pulsior.

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Так, вместо классических РРО, можно использовать смартфоны, планшеты и ноутбуки. Отмечается, что новая система экономит время и деньги бизнеса, и покупателей, а также позволит государству отслеживать контрабанду, нелегальную торговлю и бороться с серым импортом.

“Более того, если вы еще не привлекаете новые технологии в бизнес стратегии, то сейчас самое время попробовать. Можно долго говорить о преимуществах оцифровки квитанций в оффлайн магазинах, но самое главное на поверхности - электронные чеки формируют лояльность клиентов к бренду.

Теперь не нужно носить несколько бумажек, которые возможно когда-то пригодятся, а возможно и нет. Вся важная информация уже на телефоне, в смс или в мессенджере. Кроме того, потребителю легко проанализировать, сколько было потрачено и спрогнозировать собственный бюджет“, - рассказывает Роман.

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При сравнении со старой системой можно отметить незамедлительную регистрацию в системе, на что прежде тратилось 5 дней подачи заявлений и дополнительных документов. Новая система также является бесплатной, когда как по старой нужно платить 4-20 тыс грн за аппараты, а также на ТО и ремонт еще около 200 грн в месяц.

Роман отмечает, что перспективы распространения системы электронного чека в Украине есть.

“Прежде чем описать перспективы, необходимо указать все преимущества, которые предоставляет сервис электронных чеков для ритейлеров: доступ к информации о покупках, предпочтения и потребности людей, дает возможность сформировать предложение и показывать клиентам только релевантную рекламу, которая получает отзыв, правильно выстраивать процессы ремаркетинга и увеличивать взаимодействие в социальных сетях“, - говорит специалист.

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Пилотный проект внедрения электронного чека на рынок Украины будет реализован до 31 декабря 2019 года.

“По статистике, на 45% больше покупателей в Европе соглашаются поделиться своими данными при получении электронного чека. Все это так или иначе работает на увеличение кросс-продаж и возврата клиента обратно в магазин. Ритейлер имеет возможность объединить данные об онлайн и оффлайн поведение своей аудитории.

Здесь можно говорить о том, что спрос формирует предложение. Несколько лет назад бизнес мог оценить свою аудиторию разве “на ощупь“, а проанализировать мерчендайзинг можно было только интуитивно. А сегодня мы говорим о системах искусственного интеллекта, которые дают доступ к главному - к информации“, - резюмирует Антропов.

Ранее сообщалось, что значит для украинцев масштабный переход на безнал. В Минэкономразвития разрабатывается проект о переводе бизнеса на безналичный расчет.