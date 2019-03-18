Заробитчан зарегистрируют и заставят платить взносы в Фонд благополучия

Нардепы внесли новый законопроект о "защите" трудовых мигрантов.

14 марта группа народных депутатов внесла в Раду законопроект (№10153), который должен помочь украинским трудовым мигрантам как в Украине, так и за ее пределами, передает UBR.

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Так, депутаты предлагают создать новый орган исполнительной власти (и подчинить его Минсоцполитики), который будет прописывать новые правила для трудовых посредников, а также помогать самим заробитчанам.

Новый орган должен будет создать реестр мигрантов, где каждый сможет получить специальное удостоверение как "Карточка украинского мигранта".

Также новое ведомство должно будет учредить Фонд благополучия. Последний и будет финансировать все программы для заробитчан. Например, организовать для них круглосуточную международную службу поддержки, проводить просветительские и развлекательные мероприятия за границей, выплачивать помощь в определенных случаях и помогать с трудоустройством (например, путем создания базы вакансий, трудовых посредников и прочее).

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Однако, финансировать Фонд будут сами трудовые мигранты. Законопроект прямо указывает, что из бюджета в него не поступит ни копейки, а средства станут собирать за счет ежегодных членских взносов с мигрантов (в обмен на выданную карту и страховку), благотворительных платежей от юрлиц и физлиц, а также прочих "законных источников".

Сколько именно будут брать с заробитчан - законопроект не указывает. Рамзер взноса должен будет установить регулятор.

Сам проект закона прямо не прописывает обязательного участия человека в программе поддержки. По крайней мере, если на заработки он отправится без помощи нового ведомства. Впрочем, это не означает, что проект будет носить добровольный характер.

Если нардепы поддержат инициативы своих коллег, нормы закона вступят в силу на следующий день после публикации документа. Кабмину при этом отводят 2 месяца на то, чтобы создать новый госорган и привести все нормативные акты в соответствие с законом.

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