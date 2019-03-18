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Заробитчан зарегистрируют и заставят платить взносы в Фонд благополучия

Комментариев: 11
Нардепы внесли новый законопроект о "защите" трудовых мигрантов.
Депутаты предлагают создать новый орган исполнительной власти, который будет помогать заробитчанам
Депутаты предлагают создать новый орган исполнительной власти, который будет помогать заробитчанам
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14 марта группа народных депутатов внесла в Раду законопроект (№10153), который должен помочь украинским трудовым мигрантам как в Украине, так и за ее пределами, передает UBR. 

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Так, депутаты предлагают создать новый орган исполнительной власти (и подчинить его Минсоцполитики), который будет прописывать новые правила для трудовых посредников, а также помогать самим заробитчанам.

Новый орган должен будет создать реестр мигрантов, где каждый сможет получить специальное удостоверение как "Карточка украинского мигранта".

Также новое ведомство должно будет учредить Фонд благополучия. Последний и будет финансировать все программы для заробитчан. Например, организовать для них круглосуточную международную службу поддержки, проводить просветительские и развлекательные мероприятия за границей, выплачивать помощь в определенных случаях и помогать с трудоустройством (например, путем создания базы вакансий, трудовых посредников и прочее). 

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Однако, финансировать Фонд будут сами трудовые мигранты. Законопроект прямо указывает, что из бюджета в него не поступит ни копейки, а средства станут собирать за счет ежегодных членских взносов с мигрантов (в обмен на выданную карту и страховку), благотворительных платежей от юрлиц и физлиц, а также прочих "законных источников".

Сколько именно будут брать с заробитчан - законопроект не указывает. Рамзер взноса должен будет установить регулятор.

Сам проект закона прямо не прописывает обязательного участия человека в программе поддержки. По крайней мере, если на заработки он отправится без помощи нового ведомства. Впрочем, это не означает, что проект будет носить добровольный характер.

Если нардепы поддержат инициативы своих коллег, нормы закона вступят в силу на следующий день после публикации документа. Кабмину при этом отводят 2 месяца на то, чтобы создать новый госорган и привести все нормативные акты в соответствие с законом.

Ранее сообщалось, где ждут украинцев и сколько готовы платить. Более всего зарубежные работодатели нуждаются в инженерах, технологах и производителях.

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Теги: трудовая миграция, миграция, миграционные процессы, заробитчане, работа за границей, работа за границей для украинцев 2019, работа за рубежом, эмиграция
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Комментариев (12)
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гость  (аноним)  18.03.2019, 17:41
Оценка:  +1
гость
Нормальные люди сильные, но всему есть предел.
гость  (аноним)  18.03.2019, 17:38
Оценка:  +1
гость
"Однако, финансировать Фонд будут сами трудовые мигранты. " Жесть. Сижу смеюсь истерически ( до какой степени развод идёт на государственном уровне, и лохи же пpoхaвaют это). И в прямом смысле этого слова - МАТЕРЮСЬ на этих "уродов-защитников" и лохов. От этих пидapacoв страдают нормальные люди .
гость  (аноним)  18.03.2019, 17:28
Оценка:  +2
гость
Мало того, что люди кровные сюда шлют, за счет чего НБУ звонит, что валюты завались, так еще давайте обдерем еще.
гость  (аноним)  18.03.2019, 17:22
Оценка:  +1
гость
Помогу получить паспорт России, бегите от этих продажных свидомых мразей - 0936076001
dj_qwe    18.03.2019, 17:27
Оценка:  0
dj_qwe
извольте. Лучше быть вообще без гражданства
гость  (аноним)  18.03.2019, 17:22
Оценка:  +2
гость
Шакальё уже не знает,как денег содрать и с кого.Отсосёте.Я пахать на воров во власти не собираюсь.
Лонгард    18.03.2019, 17:52
Оценка:  0
Лонгард
кремлебот хватит тролить иди лучше китайский учи скоро пригодится))
dj_qwe    18.03.2019, 17:18
Оценка:  +2
dj_qwe
забабахают новый банк, в него будут отправлять платежи от заробитчан (как депозит типо).... а потом обанкротят
ВладиславII    18.03.2019, 17:16
Оценка:  +4
ВладиславII
Теперь организованный рэкет под политической крышей называется "помочь украинским трудовым мигрантам"!
dj_qwe    18.03.2019, 17:08
Оценка:  +5
dj_qwe
еще один повод выезжая с Украины - сразу просить новое гражданство
Boxerogos    18.03.2019, 16:53
Оценка:  +7
Boxerogos
Скажем дружно:"Идите на хyй,"защитники"!))))))) ))))))
гость  (аноним)  18.03.2019, 16:45
Оценка:  +6
гость
Спасибо нашим правопейсатым организаторам-защитникам.
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