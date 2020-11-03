Утеряны документы на квартиру в Украине: Что делать
Жизнь не предсказуема и утеря важнейших документов, например, прав собственности на жилье, может случиться с каждым. Что же делать в таком случае и как восстановить важные бумаги? Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на Минюст.
Утеряны документы на квартиру - что делать
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В случае потери или порчи документа, удостоверенного или выданного нотариусом, возможно оформление дубликата. Для этого необходимо заявление лица по поручению которого и был выдан документ.
Важно: Дубликат имеет такую же юридическую силу, как и его оригинал.
Документы для оформления дубликата в Украине 2020
- паспорт, ID-карта, вид на жительство,
- ИНН,
- если обратился представитель заявителя - необходима доверенность.
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С данным пакетом документов физическое лицо обращается к нотариусу, на основе которого и выдается дубликат.
При этом ряд особенностей имеет выдача дубликата завещания.
Оформление дубликата завещания в Украине 2020
“В этом случае нотариусу, кроме свидетельства о смерти таких лиц, представляются документы, подтверждающие родственные отношения,“ - говорится в сообщении.
Важно: По общему правилу дубликат делает тот, кто выдавал документ. Если же нотариус уже прекратил свою деятельность - дубликат можно получить в государственном нотариальном архиве
После выдачи дубликата оригинал документа свою юридическую силу теряет.
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