Украинцы хотят жить в однушках: Какие квартиры искали люди

Чаще всего в интернете искали однокомнатные квартиры в Киеве и Виннице.

Украинцы чаще всего искали 1 комнатные квартиры в Киеве и Виннице depositphotos.com

Больше всего поисковых запросов в 2018 году совершалось на однокомнатные квартиры, передает UBR со ссылкой на аналитический центр DOM.RIA.

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Практически все запросы поступали с Android-устройств (70%), также с десктопов (59,55%) и с мобильных телефонов (40,45%). От пользователей iOs приходило 30% запросов.

В общем, в 2018 году квартиры искало и продавало более 2,1 млн украинцев. Однокомнатными квартирами интересовалось 43,3%, а более просторное жилье, например, 4х комнатные квартиры, искало меньше всего людей (1%).

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При поиске люди чаще всего ориентировались на первичные 2х комнатные квартиры (44,5%), а 4х комнатные искали уже во вторичной недвижимости.

Какие квартиры искали украинцы в 2018 году ubr.ua

Больше всего люди ориентировались на поиск квартиры в Киеве и в Виннице. Так, в Киеве 16.17% искали в первичных квартирах, а 21% во вторичных. В Винницкой области запросы на вторичное жилье набрали 18,15%. Меньше всего поисков происходило в Днепропетровской области (4,95% и 6%).

В каких областях чаще всего искали квартиры в 2018 году ubr.ua

Ранее сообщалось, как долго придется откладывать на покупку 1-комнатной квартиры в Украине. Чтобы приобрести квартиру на отложенные деньги, нужно экономить от 3 до 9 лет в зависимости от области.