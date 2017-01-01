Архитектор рассказал, почему недвижимость в Украине стала дорожать

На первичном рынке квартиры в Украине выросли на 5,4%, а на вторичном за год подорожали на 5%.

В Госстате рассказали, что по итогам 2018 года по сравнению с 2017, цены на жилье на первичном рынке недвижимости Украины выросли на 5,4%, а квартиры на вторичке за год подорожали на 5%, передает 24 Канал.

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Архитектор Тарас Годованец утверждает, что Госстат значительно занизил цены, и отметил, что корректировка на рынке недвижимости Украины с 2018 года было значительно выше.

Он объяснил, что на стоимость квадратных метров влияют некоторых факторы, среди которых основными являются:

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повышение стоимости строительных материалов – по его данным, в 2018 она выросла в среднем на 15-35%;

за прошлый год также повысилась стоимость рабочей силы – на 20-25%;

инфляция – по данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в 2018 снизилась до 10,9% по сравнению с 14,4% в 2017.

Тарас рассказал, что новые государственные строительные нормы, включая норм о проектировании и реконструкции, тоже заставляют застройщиков подымать цены.

Ранее сообщалось, что в Украине снова подешевело жилье. По итогам февраля на первичном рынке Киева средняя стоимость жилья снизилась на 2,95% и составила 23 000 грн/м2.