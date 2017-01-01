Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Архитектор рассказал, почему недвижимость в Украине стала дорожать

Комментариев: 0
На первичном рынке квартиры в Украине выросли на 5,4%, а на вторичном за год подорожали на 5%.
Новые государственные строительные нормы тоже заставляют застройщиков подымать цены.
Новые государственные строительные нормы тоже заставляют застройщиков подымать цены.
Facebook.com

В Госстате рассказали, что по итогам 2018 года по сравнению с 2017, цены на жилье на первичном рынке недвижимости Украины выросли на 5,4%, а квартиры на вторичке за год подорожали на 5%, передает 24 Канал. 

Читай также: В столице продают квартиру в Викторианском стиле за $7 млн

Архитектор Тарас Годованец утверждает, что Госстат значительно занизил цены, и отметил, что корректировка на рынке недвижимости Украины с 2018 года было значительно выше.

Он объяснил, что на стоимость квадратных метров влияют некоторых факторы, среди которых основными являются: 

Читай также: За февраль средняя стоимость квартир в пригороде ближе к Киеву снизилась

  • повышение стоимости строительных материалов – по его данным, в 2018 она выросла в среднем на 15-35%;
  • за прошлый год также повысилась стоимость рабочей силы – на 20-25%;
  • инфляция – по данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в 2018 снизилась до 10,9% по сравнению с 14,4% в 2017.

Тарас рассказал, что новые государственные строительные нормы, включая норм о проектировании и реконструкции, тоже заставляют застройщиков подымать цены.

Ранее сообщалось, что в Украине снова подешевело жилье. По итогам февраля на первичном рынке Киева средняя стоимость жилья снизилась на 2,95% и составила 23 000 грн/м2.

Поделись:
Теги: новострои, первичное жилье, покупка квартиры, квартира в киеве, стоимость квартир в киеве, стоимость квартир в новостройке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь