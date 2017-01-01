За февраль средняя стоимость квартир в пригороде ближе к Киеву снизилась

А вот на квартиры в городах от 10 до 20 км от Киева стоимость поднялась.

Стоимость жилья на расстоянии от 5 до 10 км от столицы, осталась без изменений facebook.com

Главный редактор онлайн-журнала о новостройках 3m2 Виктория Берещак сообщила, что за февраль на первичном рынке пригорода Киева средняя стоимость жилья в многоквартирных домах практически не изменилась.

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Она утверждает, что в начале марта средняя стоимость кв м в пригородных домах составила 13100 грн. Так, в населенных пунктах до 5 км от Киева за прошедший месяц средняя стоимость квартир снизилась на 0,7% — до 14 000 грн, а в населенных пунктах, расположенных на расстоянии от 10 до 20 км от столицы цена увеличилась на 2,4% — до 12 800 грн.

Стоимость жилья в ЖК, расположенных на расстоянии от 5 до 10 км от столицы, осталась без изменений.

По итогам февраля сразу в нескольких населенных пунктах цены остались на уровне января: 11 600 грн/кв м в Ворзеле, 13 000 грн/кв м в Ирпене, 11 400 грн/кв м в Святопетровском, 10 400 грн/кв м в Тарасовке, 14 500 грн/кв м в Вишневом, 13 300 грн/кв м в Броварах и 13 000 грн/кв м в Борисполе.

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“Просели цены в Гостомеле - на 1,8% до 10 900 грн/кв м, Петропавловской Борщаговке — на 3,45% до 14 000 грн/кв м, Софиевской Борщаговке — на 0,75% до 13 300 грн/кв м, Гатном — на 2,72% до 14 300 грн/кв м. Рост цен наблюдается в Буче, Белогородке и Вышгороде — в среднем на 0,84% (до 11 900 грн/кв м), 7,62% (до 11 300 грн/кв м) и 3,05% (13 500 грн/кв м) соответственно“, - сказала она.

По данным Берещак, средняя стоимость жилья за год увеличилась на 7,38% по сравнению с предыдущим годом.

“За год цена на новостройки в радиусе до 5 км от Киева выросла на 7,69%, от 5 до 10 км — на 8,33%. За прошедший год наибольшее удорожание произошло в ЖК, расположенных на удаленности от 10 до 20 км от Киева, — на 1500 грн или на 13,27%“, - рассказала эксперт.

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В тоже время в перерасчете на доллар США средняя цена в пригороде Киева к концу февраля 2019 составила $480 за кв м. Цена в сравнении с январем 2019 выросла на $10 или же на 2,13%.

“В феврале прошлого года квадрат стоил $450, то есть за год он прибавил $30 или 6,67%“, - отметила Виктория Берещак.

Виктория Берещак считает, что такой рост цен обусловлен подорожанием земельного участка, стоимостью строительных материалов и строительно-монтажных работ, стоимостью проекта и архитектурной составляющей, маркетинговых затрат.

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“Рынок пригорода на стадии жесткой борьбы концепций: выживает тот, кто успевает отслеживать последние тренды, адаптировать их под украинские реалии и соответствовать ожиданиям платежеспособного покупателя“, - подытожила Виктория Берещак.

Так, специалисты 3m2 проанализировали 185 объекта жилого строительства со вводом в эксплуатацию в 2019-2021 годах.

Ранее сообщалось, что киевляне предпочитают покупать коттеджи в пригороде, чем дорогие квартиры. Ожидается, что стоимость кв м жилья в пригороде столицы вырастет на 10%.