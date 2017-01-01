Как заработать на пляжах 1000 грн в день

Часто в популярном для туриста месте работают дети.

За кочан кукурузы можно получить от 5 до 10 грн flickr.com

Поселок Урзуф в Донецкой области входит в десятку топовых направлений для отпуска в Украине, где в сезон отдыхает ежедневно почти 70 тыс туристов. Местные предприниматели ищут рабочих заранее, чтобы иметь возможность обслужить всех.

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Журналисты Сегодня выяснили, сколько платят продавцам, официантам и работникам аттракционов на курорте.

"Им нужно платить хорошую зарплату, только так мы можем привлечь людей", – говорит местный предприниматель Александр Сницарев.

11-летний Владимир также работает на пляже и говорит, что большинство сезонных рабочих начинают с пляжных продавцов. Он отмечается, что на возраст работодатели внимания почти не обращают.

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"У меня просто был друг, я не знаю, как он устраивался. Он мне и посоветовал эту работу. Я сказал, что буду с ним работать на пахлаве. И он сказал: ладно, сейчас я позвоню начальнику и скажу, что ты будешь завтра со мной выходить", – делится историей трудоустройства несовершеннолетний Владимир Руковишников.

Сколько зарабатывают продавцы зависит от погоды и умения продавать. В холодную погоду клиентов мало.

"Я третий сезон работаю, зарабатывал в день до 1000 грн. Бывало и больше тысячи. Сейчас заработки очень плохие. Людей бывает много, бывает мало", – говорит продавец кукурузы Янис Буров.

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Продают и кукурузу – один кочан 5-10 грн. Выгодно можно устроиться в кафе или столовую. Но здесь уже нужен опыт. Есть и возрастные ограничения.

"Есть ставка в день. И за месяц выплачивают зарплату. А есть чаевые, которые оставляют. Ставка – 300 грн в день", – говорит бармен Дмитрий Игнатенко.

Большинство людей, с которыми общались журналисты, работаю неофициально.

"Если нравится работать официально – устраиваются официально. Если любишь, когда каждый день платят, здесь уже неофициалка помогает", – говорит работник аттракциона Илья Валеев.

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Работники рискуют, ведь при таких условиях не имеют никаких прав. Работодатель может не выплатить деньги. К тому же, стаж такой работы не засчитывается.

"Когда он обратится за получением пенсии, этот период, когда он работал, не оформившись, не будет подтвержден как период его работы. То есть фактически он будет воспринят как безработный", – говорит правозащитник Сергей Масенков.

Однако молодые сезонные рабочие пока о пенсии не думают. Считают заработанное - за июль-август, говорят, могут заработать около 20 тыс грн.

Ранее сообщалось, как украинцев обманывают турагентства-мошенники. Деньги выманивают с помощью дешевых путевок, предложенных через интернет.