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Как не впасть в апатию, выйдя на работу после отпуска: ТОП-10 правил

Комментариев: 2
Летом работать тяжело, но выходить с отпуска на работу еще тяжелее.
Как заставить себя работать после отпуска
Как заставить себя работать после отпуска
depositphotos.com

Лето считается такой порой года, когда все рабочее время разделается на периоды до отпуска, отпуск и после отпуска. Работать не хочется ни в один из них. Однако, самым тяжелым из всего для многих является выйти на работу сразу после недели гуляний.

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Статистика The Point указывает на то, что около 85% увольнений приходятся на тех, кто только вернулся с отпуска. Поэтому аналитики составили 10 правил того, как безболезненно вернуться к работе.

Правило 1. Потратить время между отпуском и работой с пользой

В большинстве случаев люди прилетают (приезжают) с отпуска не в утро рабочего дня, а за несколько дней. Лучше всего потратить их на домашние дела, которые помогут привыкнуть к небольшому труду, чем все это время жалеться на то, что с понедельника снова на работу. 

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Правило 2. Отдыхать в первые дня

Не стоит сразу же нырять в работу с головой. После первого рабочего дня лучше всего расслабиться, например, погулять с друзьями, посмотреть любимый фильм или прогуляться по парку.

Правило 3. Чего не хватало вне работы

За несколько дней до окончания отпуска подумайте о том, за чем вы скучали, например, за общением с коллегами, интересным заданием, возможно за точным распорядком дня, или даже за бесплатным кофе. 

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Правило 4. Больше яркости в серых буднях

Чтобы не так сильно скучать, разбавьте рабочие серые будни красками. Например, купите яркое платье, разноцветную канцелярию, повесьте несколько фото с отпуска рядом возле рабочего компьютера или приобретите более яркую чашку для кофе.

Правило 5. Не хватайтесь сразу за всю работу

Всем понятно, что в первый же день вы не сможете догнать то, что накопилось за неделю или две. Лучше всего все недоделанные навалившиеся дела делать медленно, но ритмично, так как в противоположном случае можно заработать срыв или даже выгорание. 

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Правило 6. Вернитесь на работу в четверг или пятницу

Лучшим вариантом будет взять отпуск до среды или четверга, потому как за тот день, что останется до выходных, вы сможете не только привыкнуть к новой работе, но и постепенно вернуться мыслями к тому, что придется снова быть занятым всю неделю.

Правило 7. Материальные стимулы

Если все предыдущие советы не помогают, то стоит подумать о более значительном вознаграждении. Например, пообещать себе, что с первой зарплаты вы купите себе то, что давно хотели – новый телефон, книгу, которую вообще-то можно скачать, но так хочется бумажную, угоститься любимой едой и прочее. 

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Правило 8. Не подвергайте организм стрессу

Если в отпуске вы привыкли ложится в 3 ночи или вставать в 12 утра, то за несколько дней до работы лучше постараться лечь и встать пораньше, чтобы организм снова привык к принятому режиму. Нагружать себя излишними деликатесами или сладким тоже не стоит – там организм впадет в еще больший стресс.

Правило 9. Чисто на столе, чисто в мыслях

Можно попробовать привести в порядок письменный или рабочий стол на компьютере. Это поможет упорядочить мысли. Чистота вокруг уменьшит ваше угнетение и вдохновит на новые дела. 

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Правило 10. Полюбите свою работу

Главное - работу не нужно воспринимать, как повинность. Она должна быть вашим призванием, любимым делом. Тогда и возвращаться в офис будет не трудно.

Ранее сообщалось, как продолжить работу после серьезной встряски или долгого перерыва. Заставить себя делать то, что делал после развода, тяжелой болезни, смены руководства или даже власти в стране можно, но сложно.

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Теги: отпуск, работа после отпуска, как заставить себя работать, работа после отпуска
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.07.2019, 13:40
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гость
SEMPENTY 11-45 где ты такой ник взял? или по методичке прописали.
SEMPENTY    14.07.2019, 11:45
Оценка:  0
SEMPENTY
На работу выходят из отпуска, а не "С отпуска". Дебилы.
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