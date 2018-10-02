Как не впасть в апатию, выйдя на работу после отпуска: ТОП-10 правил

Летом работать тяжело, но выходить с отпуска на работу еще тяжелее.

Лето считается такой порой года, когда все рабочее время разделается на периоды до отпуска, отпуск и после отпуска. Работать не хочется ни в один из них. Однако, самым тяжелым из всего для многих является выйти на работу сразу после недели гуляний.

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Статистика The Point указывает на то, что около 85% увольнений приходятся на тех, кто только вернулся с отпуска. Поэтому аналитики составили 10 правил того, как безболезненно вернуться к работе.

Правило 1. Потратить время между отпуском и работой с пользой

В большинстве случаев люди прилетают (приезжают) с отпуска не в утро рабочего дня, а за несколько дней. Лучше всего потратить их на домашние дела, которые помогут привыкнуть к небольшому труду, чем все это время жалеться на то, что с понедельника снова на работу.

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Правило 2. Отдыхать в первые дня

Не стоит сразу же нырять в работу с головой. После первого рабочего дня лучше всего расслабиться, например, погулять с друзьями, посмотреть любимый фильм или прогуляться по парку.

Правило 3. Чего не хватало вне работы

За несколько дней до окончания отпуска подумайте о том, за чем вы скучали, например, за общением с коллегами, интересным заданием, возможно за точным распорядком дня, или даже за бесплатным кофе.

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Правило 4. Больше яркости в серых буднях

Чтобы не так сильно скучать, разбавьте рабочие серые будни красками. Например, купите яркое платье, разноцветную канцелярию, повесьте несколько фото с отпуска рядом возле рабочего компьютера или приобретите более яркую чашку для кофе.

Правило 5. Не хватайтесь сразу за всю работу

Всем понятно, что в первый же день вы не сможете догнать то, что накопилось за неделю или две. Лучше всего все недоделанные навалившиеся дела делать медленно, но ритмично, так как в противоположном случае можно заработать срыв или даже выгорание.

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Правило 6. Вернитесь на работу в четверг или пятницу

Лучшим вариантом будет взять отпуск до среды или четверга, потому как за тот день, что останется до выходных, вы сможете не только привыкнуть к новой работе, но и постепенно вернуться мыслями к тому, что придется снова быть занятым всю неделю.

Правило 7. Материальные стимулы

Если все предыдущие советы не помогают, то стоит подумать о более значительном вознаграждении. Например, пообещать себе, что с первой зарплаты вы купите себе то, что давно хотели – новый телефон, книгу, которую вообще-то можно скачать, но так хочется бумажную, угоститься любимой едой и прочее.

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Правило 8. Не подвергайте организм стрессу

Если в отпуске вы привыкли ложится в 3 ночи или вставать в 12 утра, то за несколько дней до работы лучше постараться лечь и встать пораньше, чтобы организм снова привык к принятому режиму. Нагружать себя излишними деликатесами или сладким тоже не стоит – там организм впадет в еще больший стресс.

Правило 9. Чисто на столе, чисто в мыслях

Можно попробовать привести в порядок письменный или рабочий стол на компьютере. Это поможет упорядочить мысли. Чистота вокруг уменьшит ваше угнетение и вдохновит на новые дела.

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Правило 10. Полюбите свою работу

Главное - работу не нужно воспринимать, как повинность. Она должна быть вашим призванием, любимым делом. Тогда и возвращаться в офис будет не трудно.

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