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Новые штрафы для нерастаможенных еврономеров: Что нужно знать

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Новые штрафы за превышение срока пребывания нерастаможенных автомобилей на территории Украины вступят в силу с 24 августа.
При повторном нарушении начисляется еще один штраф и так каждый раз
При повторном нарушении начисляется еще один штраф и так каждый раз
depositphotos.com

Соучредитель ОО Доступное авто Михаил Катрук рассказал, о том, что изменится при растаможке машин с еврономерами на территории Украины после 24 августа, передает 24 Канал. 

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Машинам с европейскими номерами все еще разрешается въезд по транзиту. В ДФС уточнили, что временно ввезти авто можно до 1 года с письменным доказательством об обратном вывозе, письменном декларировании, уплате всех таможенных платежей как при импорте таких транспортных средств.

Под залог можно временно ввезти авто без регистрации до 10 суток. 

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Граждане-резиденты, находящиеся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, имеют право временно ввозить на таможенную территорию авто до 60 дней в течение года без уплаты таможенных платежей, при наличии всех нужных документов.

В августе вступят в силу те правила, которые касаются штрафов. Во-первых, сумма значительно увеличится: 

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  • 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;
  • 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;
  • 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.

Во-вторых, если временно ввезенное авто владелец передаст другому лицу, или будет использовать личный транспорт в коммерческих целях – это еще 34 тысячи гривен штрафа. Кроме того, при повторном нарушении начисляется еще один штраф и так каждый раз. 

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Те автовладельцы, которые купили евробляхи в Украине – могут их банально отдать "на металлолом", выбросить, что угодно. Если их имена не значатся в базе автовладельцев – то и проблемы нет.

Проблемы будут иметь те, кто на свое имя ввезли нерастаможенные авто – и продали их, не переоформив. Они несут ответственность за это авто, им начнут приходить штрафы скоро, а авто у них по факту – нет.

"Мы обращались с этой проблемой на таможню – как ее можно решить. Там говорят – все грустно. У нас нет никакой процедуры, как авто в такой ситуации с себя "снять", – отметил Катрук.

Ранее сообщалось, что в Bloomberg рассказали, когда электромобили станут дешевле. Кроме затрат на бензин, электрокары выигрывают в техобслуживании.

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Теги: растаможка, растаможить авто в украине, растаможить авто, штраф за нерастаможенную машину
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