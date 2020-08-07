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В НБУ назвали ТОП-3 самых популярных жалоб украинцев в карантин

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Треть обращений относительно работы банков имели признаки нарушения прав потребителей финуслуг.
В НБУ назвали ТОП-3 самых популярных жалоб украинцев в карантин
В НБУ назвали ТОП-3 самых популярных жалоб украинцев в карантин
depositphotos.com

Во ІІ квартале 2020 года Национальный банк Украины получил и обработал около 9,5 тысяч обращений потребителей финансовых услуг. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, тремя ключевыми темами обращений и жалоб потребителей во время карантина стали:

  • условия кредитных каникул (270 письменных обращений и 430 звонков в контакт-центр);
  • правомерность жестких действий банков при взыскании кредитной задолженности (268 письменных обращений и 382 звонков в контакт-центр);
  • сложности в снятии валюты с депозита (58 письменных обращений и 77 звонков в контакт-центр).

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Кроме того, во ІІ квартале 2020 года, по информации НБУ, от потребителей поступали обращения по таким проблемным вопросам:

  • списание средств банками с зарплатного счета для погашения долга по кредиту;
  • самовольное изменение тарифов обслуживания без информирования клиентов и опубликования изменений на веб-сайте за 30 дней;
  • введение новых комиссий без предупреждения;
  • непрозрачное раскрытие информации об акционных предложениях в рекламе.

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“Треть обращений относительно работы банков - 623 жалобы - имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг“, - сообщили в Нацбанке.

Напомним, что в начале июня Национальный банк Украины объявил о создании специального подразделения для защиты потребителей финансовых услуг.

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Теги: финансовые услуги, НБУ, жалобы
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