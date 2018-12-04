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Сколько стоят самые дешевые заграничные туры для украинцев – инфографика

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Билеты в теплые страны раскуплены два месяца назад.
Минимальный ценник отдыха за границей стартует от 300 долларов за одного человека
Минимальный ценник отдыха за границей стартует от 300 долларов за одного человека
Getty Images

Многие украинцы хотят встретить Новый год у моря. Сколько будет стоить тур и как сэкономить во время путешествия – читайте далее.

Об этом сообщает 24 канал.

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Самой бюджетной и популярной страной остается Египет. Неделя отдыха здесь на одного человека обойдется в переделах 300-500 долларов. Новогодний отдых в ОАЭ будет стоить немного дороже. А вот не менее популярные Шри-Ланка и Доминиканская республика куда заметнее ударят по карману. И это еще без стоимости новогоднего банкета.

Поэтому чтобы не влететь в копеечку – специалисты советуют ехать на морской отдых до или после новогодних праздников. “Где-то после восьмого января, когда цена существенно снизится, почти вдвое, а то и втрое“, – рассказала директор туристической фирмы Екатерина Соломатова.

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Для тех, кто все же хочет попутешествовать именно на праздники, но недорого, турфирмы предлагают автобусные туры. В этом году новогодний уикенд в старой Европе в среднем обойдется от 100 евро на человека. Окунуться в рождественскую атмосферу турфирмы предлагают и во время экскурсионных туров по Украине. Средняя стоимость – 3000 гривен с человека.

Сколько стоит отдых за границей на Новый год 2019
Сколько стоит отдых за границей на Новый год 2019
24tv.ua

Если сравнить цену празднования Нового Года где-то в киевском ресторане и цену тура, в который входит и проезд, и проживание, и завтраки, экскурсионная программа и новогодний стол, то, в принципе, выходит одно и то же, – рассказал руководитель туристической компании Тарас Голинський.

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А вот поклонникам горнолыжного отдыха путешествия по Украине обойдутся дороже. Неделя на популярных карпатских курортах обойдется в минимум в четыре с половиной тысячи гривен с каждого. И это – только стоимость проезда и проживания.

Ранее сообщалось о самых популярных подарках среди украинцев.

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Теги: новый год 2019, тур на новый год 2019, отдых новый год 2019
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Комментариев (1)
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mult_vk1    04.12.2018, 12:30
Оценка:  0
mult_vk1
а подумать о других видах отдыха, не?) там где за новогодний банкет платить не нужно и кормят в разы лучше чем на "курортах"... Люди, попробуйте круиз, тем более на новый год крутые акции)
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