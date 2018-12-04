Сколько стоят самые дешевые заграничные туры для украинцев – инфографика

Билеты в теплые страны раскуплены два месяца назад.

Минимальный ценник отдыха за границей стартует от 300 долларов за одного человека Getty Images

Многие украинцы хотят встретить Новый год у моря. Сколько будет стоить тур и как сэкономить во время путешествия – читайте далее.

Об этом сообщает 24 канал.

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Самой бюджетной и популярной страной остается Египет. Неделя отдыха здесь на одного человека обойдется в переделах 300-500 долларов. Новогодний отдых в ОАЭ будет стоить немного дороже. А вот не менее популярные Шри-Ланка и Доминиканская республика куда заметнее ударят по карману. И это еще без стоимости новогоднего банкета.

Поэтому чтобы не влететь в копеечку – специалисты советуют ехать на морской отдых до или после новогодних праздников. “Где-то после восьмого января, когда цена существенно снизится, почти вдвое, а то и втрое“, – рассказала директор туристической фирмы Екатерина Соломатова.

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Для тех, кто все же хочет попутешествовать именно на праздники, но недорого, турфирмы предлагают автобусные туры. В этом году новогодний уикенд в старой Европе в среднем обойдется от 100 евро на человека. Окунуться в рождественскую атмосферу турфирмы предлагают и во время экскурсионных туров по Украине. Средняя стоимость – 3000 гривен с человека.

Сколько стоит отдых за границей на Новый год 2019 24tv.ua

Если сравнить цену празднования Нового Года где-то в киевском ресторане и цену тура, в который входит и проезд, и проживание, и завтраки, экскурсионная программа и новогодний стол, то, в принципе, выходит одно и то же, – рассказал руководитель туристической компании Тарас Голинський.

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А вот поклонникам горнолыжного отдыха путешествия по Украине обойдутся дороже. Неделя на популярных карпатских курортах обойдется в минимум в четыре с половиной тысячи гривен с каждого. И это – только стоимость проезда и проживания.

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