Украинские огурцы на рынке: Настоящие или с нитратами

Безопасно ли покупать тепличные овощи, выращенные в Украине.

На столичных рынках в продаже появились ранние огурцы из украинских теплиц. Сегодня выяснили, безопасно ли их покупать и почем их сейчас продают.

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Килограмм огурцов на данный момент продают по 85 грн, но выбор на них широкий. Продавщица Елена уверяет, что все овощи прошли лабораторную проверку.

"Проверены. Хорошие анализы. Без пестицидов всяких. Есть уманские. Есть те, что Ровно выращивает. Есть Кировоград... Все, что у нас растет, через лабораторию проходит", – говорит Елена.

Журналисты проверили самостоятельно, настоящие ли овощи. Для этого взяли 10 грамм однородной массы (приблизительно четверть очищенного среднего огурца), но обязательно нужно отрезать так, чтобы была и середина, и края огурца. Через 3 минуты можно уже узнать результат.

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"15,47 миллиграммов на килограмм. Норма для огурцов в защищенном грунте – 400 миллиграммов", – отмечают в лаборатории.

Даже если огурец окажется безопасным, то специалисты все равно советуют не есть кожицу. Нитратов в неочищенных огурцах оказалось вдвое больше, чем в очищенных, но этот показатель все равно в 10 раз ниже допустимой нормы.

Эксперты рекомендуют покупать товары у проверенных продавцом и обязательно требовать сертификат лабораторных исследований.

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"Чтобы это было не вредно для здоровья, нужно, прежде всего, обрезать огурцы с "полюсов". И обязательно снять кожицу. Можно минут на 30 замочить в холодной воде. В холодную воду можно добавить аскорбиновую кислоту или лимонный сок – они разрушают нитраты", – советует заведующая лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

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