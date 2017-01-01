Нацбанк запустил новый сайт

Новый сайт имеет страницы на украинском и английском языках. Информацию на новом ресурсе подается в более удобной для восприятия форме.

В четверг, 1 августа, Нацбанк Украины перешел на новый сайт, который является официальным интернет-представительством и основным каналом коммуникаций регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что новый сайт размещен на основном домене. Старый сайт также продолжит работать в течение годового переходного периода.

Как пояснили в НБУ, приоритет Нацбанка - облегчить доступ клиентов к исчерпывающей информации, необходимой для принятия обоснованных решений.

Новый сайт имеет две версии – украинскую и английскую. В пресс-службе сообщили, что он был разработан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID с учетом пожеланий, озвученных во время неоднократного общения со стейкхолдерами.

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Основные обновления

Информация на сайте распределена по функциональным направлениям: монетарная политика, финансовая стабильность, надзор, платежи и расчеты, финансовые рынки, гривна.

Вместо больших массивов текста со сложной терминологией отныне на сайте исчерпывающие объяснения, что именно делает центробанк, а также ответы на распространенные вопросы. А вместо распыленных данных – консолидированные в разделе Статистика данные по всем темам.

Больше внимания уделено визуализации информации. В частности на сайте появились интерактивные графики с показателями и их динамикой.

Сайт теперь отображается на всех устройствах, в частности на смартфонах и планшетах. Есть возможность выбрать версию для людей с нарушениями зрения.

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В НБУ обращают внимание, если устройство продолжает загружать старую версию сайта Нацбанка, необходимо очистить кэш.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут оплатить коммуналку с помощью QR-кода. НБУ утвердит новые стандарты при осуществлении платежей.