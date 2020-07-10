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В таможне назвали товары-лидеры по контрабанде в Украину

Комментариев: 2
Чаще всего преступники пытаются нелегально провезти мобильники, сигареты и наркотики.
В таможне назвали товары-лидеры по контрабанде в Украину
В таможне назвали товары-лидеры по контрабанде в Украину
depositphotos.com

За первые шесть месяцев 2020 года сотрудники таможни зафиксировали 7,2 тыс нарушений таможенных правил. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно сообщению, общая стоимость предметов правонарушений составляет около 1,16 млрд грн. Наиболее резонансным случаем в ГТС называют пресечение на Закарпатской таможне нелегального ввоза мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн. грн.

По информации ведомства, частыми были также попытки незаконного перемещения табачных изделий.

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“За первое полугодие таможнями Гостаможслужбы предупреждено 390 таких попыток. Из незаконного оборота изъято 22,3 млн штук сигарет, стоимость которых, по ценам внутреннего рынка, составляет 12 млн грн. Кроме того, изъято почти 500 кг незаконно перемещенного табака стоимостью свыше 500 тыс грн“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение января-июня 2020 года было выявлено 303 факта незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

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“Крупнейшей партией стал случай незаконного перемещения наркотических средств в морском порту “Южный“, где обнаружили 31,5 кг кокаина. Стоимость наркотика на черном рынке составляет более 100 млн грн“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Государственная таможенная служба Украины в мае 2020 года не выполнила план по доходам почти на 3 миллиарда гривен.

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Теги: таможня, контрабанда, Государственная таможенная служба
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.07.2020, 17:56
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гость
Ущербный, тебе кацапня уже на каждом шагу мерещится, статья об Украине.
гость  (аноним)  10.07.2020, 17:49
Оценка:  0
гость
"В" таможне или "на", них..у..я не могу понять как правильно а кацапня?
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