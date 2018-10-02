Как себя вести после слов начальника: "Вы уволены"

Намного проще, когда увольняешься сам, но что делать, если эти слова прозвучали очень неожиданно.

Смена работы является одной из самых стрессовых ситуаций. Однако, она становится еще сложнее, если уходить вы совсем не собирались. Work.ua подобрал несколько советов о том, как не потеряться и сберечь лицо в момент вынужденной отставки.

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Сохраняйте спокойствие

Эмоции нужно держать под контролем и помнить, что в процессе поиска новой работы вам может понадобиться рекомендательное письмо от еще нынешнего начальника. К тому же рекрутеры часто звонят экс-работодателям.

Спонтанное выражение эмоций в такой момент, как освобождение, точно не поднимет вашей репутации специалиста. Попробуйте оставаться спокойным и поблагодарите за полученный опыт.

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Узнайте, что пошло не так

Если вы не получили объяснения увольнения, то не стесняйтесь спросить. Возможно вас попросили оставить должность, например, из-за того, что ее предыдущий обладатель возвращается из декретного отпуска, а компания не требует двух специалистов одного профиля. Подобные новости спасут от страданий, которых вы не заслуживаете.

А если же вас уволили из-за каких-то ваших действий, то принятие правды позволит в будущем избежать ошибок и стать лучше.

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Кроме того, такой вопрос позволит выяснить, что, например, вы просто работали в несоответствующей вашему складу ума или характеру сфере, и сделаете головокружительную карьеру в совершенно другой области.

Разобраться в условиях отставки

Прежде чем уходить нужно выяснить, условия, например, увольнения со дня на день или нужно отработать две недели, предусмотрено ли выплату выходного пособия, в каком размере и прочее. Кроме того, никаких документов лучше не подписывать, если не прочитали их внимательно.

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Скажите работе "прощай"

Когда наступит последний день на работе, то не забудьте как следует попрощаться: заберите все личные вещи, поделитесь с коллегами воспоминаниями приятных моментов совместной работы и дайте себе обещание не возвращаться.

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