Как себя вести после слов начальника: "Вы уволены"
Смена работы является одной из самых стрессовых ситуаций. Однако, она становится еще сложнее, если уходить вы совсем не собирались. Work.ua подобрал несколько советов о том, как не потеряться и сберечь лицо в момент вынужденной отставки.
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Сохраняйте спокойствие
Эмоции нужно держать под контролем и помнить, что в процессе поиска новой работы вам может понадобиться рекомендательное письмо от еще нынешнего начальника. К тому же рекрутеры часто звонят экс-работодателям.
Спонтанное выражение эмоций в такой момент, как освобождение, точно не поднимет вашей репутации специалиста. Попробуйте оставаться спокойным и поблагодарите за полученный опыт.
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Узнайте, что пошло не так
Если вы не получили объяснения увольнения, то не стесняйтесь спросить. Возможно вас попросили оставить должность, например, из-за того, что ее предыдущий обладатель возвращается из декретного отпуска, а компания не требует двух специалистов одного профиля. Подобные новости спасут от страданий, которых вы не заслуживаете.
А если же вас уволили из-за каких-то ваших действий, то принятие правды позволит в будущем избежать ошибок и стать лучше.
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Кроме того, такой вопрос позволит выяснить, что, например, вы просто работали в несоответствующей вашему складу ума или характеру сфере, и сделаете головокружительную карьеру в совершенно другой области.
Разобраться в условиях отставки
Прежде чем уходить нужно выяснить, условия, например, увольнения со дня на день или нужно отработать две недели, предусмотрено ли выплату выходного пособия, в каком размере и прочее. Кроме того, никаких документов лучше не подписывать, если не прочитали их внимательно.
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Скажите работе "прощай"
Когда наступит последний день на работе, то не забудьте как следует попрощаться: заберите все личные вещи, поделитесь с коллегами воспоминаниями приятных моментов совместной работы и дайте себе обещание не возвращаться.
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