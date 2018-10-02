Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Как себя вести после слов начальника: "Вы уволены"

Комментариев: 3
Намного проще, когда увольняешься сам, но что делать, если эти слова прозвучали очень неожиданно.
Попробуйте оставаться спокойным и поблагодарите за полученный опыт.
Попробуйте оставаться спокойным и поблагодарите за полученный опыт.
depositphotos.com

Смена работы является одной из самых стрессовых ситуаций. Однако, она становится еще сложнее, если уходить вы совсем не собирались. Work.ua подобрал несколько советов о том, как не потеряться и сберечь лицо в момент вынужденной отставки. 

Читай также: Больше отпускных дней и причин для увольнения: Новый Трудовой кодекс

Сохраняйте спокойствие

Эмоции нужно держать под контролем и помнить, что в процессе поиска новой работы вам может понадобиться рекомендательное письмо от еще нынешнего начальника. К тому же рекрутеры часто звонят экс-работодателям.

Спонтанное выражение эмоций в такой момент, как освобождение, точно не поднимет вашей репутации специалиста. Попробуйте оставаться спокойным и поблагодарите за полученный опыт. 

Читай также: 9 признаков того, что следует сменить работу

Узнайте, что пошло не так

Если вы не получили объяснения увольнения, то не стесняйтесь спросить. Возможно вас попросили оставить должность, например, из-за того, что ее предыдущий обладатель возвращается из декретного отпуска, а компания не требует двух специалистов одного профиля. Подобные новости спасут от страданий, которых вы не заслуживаете.

А если же вас уволили из-за каких-то ваших действий, то принятие правды позволит в будущем избежать ошибок и стать лучше. 

Читай также: Что нужно делать, чтобы 100% не уволили с работы

Кроме того, такой вопрос позволит выяснить, что, например, вы просто работали в несоответствующей вашему складу ума или характеру сфере, и сделаете головокружительную карьеру в совершенно другой области.

Разобраться в условиях отставки

Прежде чем уходить нужно выяснить, условия, например, увольнения со дня на день или нужно отработать две недели, предусмотрено ли выплату выходного пособия, в каком размере и прочее. Кроме того, никаких документов лучше не подписывать, если не прочитали их внимательно. 

Читай также: Как быть, если начальник просит работать во время отпуска: 4 совета

Скажите работе "прощай"

Когда наступит последний день на работе, то не забудьте как следует попрощаться: заберите все личные вещи, поделитесь с коллегами воспоминаниями приятных моментов совместной работы и дайте себе обещание не возвращаться.

Ранее сообщалось, как не впасть в апатию, выйдя на работу после отпуска. Летом работать тяжело, но выходить с отпуска на работу еще тяжелее.

Поделись:
Теги: увольнение, что делать если уволили, как быть после увольнения, внезапное увольнение, неожиданное увольнение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    21.07.2019, 11:45
Оценка:  +1
Boxerogos
Нужно просто сказать в ответ:"Наконец-то Господь услышал мои молитвы",и облегчённо вздохнуть.
GreenPeace!    21.07.2019, 11:21
Оценка:  0
GreenPeace!
Когда увольняют с должности с зп в 50000 грн., обидно, а когда с 10-15, то так в Киеве везде платят.
Blackdzhack    21.07.2019, 11:37
Оценка:  0
Blackdzhack
Когда увольняют с 50000, то вопросы скорее всего к "коллегам", чьи языки у начальства до гланд достали с чёрного входа!
TRIGER25    21.07.2019, 12:04
Оценка:  0
TRIGER25
10-15 ? ты видно никогда не видела зарплаты на заводах ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь