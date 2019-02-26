ТОП-5 вакансий с зарплатой выше 100 000 гривен в месяц

Кому работодатели готовы платить шестизначную сумму.

Кому и за что готовы платить больше 100 000 гривен в месяц depositphotos.com

Work.ua подобрали 5 вакансий, где работодатели готовы оплачивать специалисту более 100 тыс гривен в месяц.

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Режиссер

Американская компания AI Factory с главным офисом в Сан Франциско ищет в свой киевский филиал режиссера. Соискатель должен иметь профильное образование, уметь работать в программах Adobe Premier и FinalCut Pro, свободно владеть английским, разбираться в технологии видеопроизводства и иметь креативное мышление.

При наличии опыта и соответствующих навыков компания готова взять на работу даже студента.

IOS (Swift) Developer

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Titan Technologies из Николаева ищут IOS разработчика для удаленной работы. Зарплата высокая, а значит, и требования соответствующие. От кандидата требуется свободное владение Objective-C и Swift, понимание HTML / CSS и Javascript, глубокое знание фреймворков CocoaTouch, хороший письменный и разговорный английский.

Операционный директор на производство

На мясоперерабатывающее производство Віче Україна в Киеве ищут специалиста на должность операционного директора. Подать свою кандидатуру можно при наличии знаний производственных и технологических процессов мясоперерабатывающего производства, опыта управления бизнес-процессами в крупномасштабных структурах.

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Стоматолог-ортопед

Киевский медицинский центр нуждается в стоматологе-ортопеде. Им нужен человек с профильным образованием и опытом работы от 3 лет.

Приветствуются навыки дентальной фотографии, работы с лицевой дугой, владение методикой диагностики окклюзии и прикуса Т-scan, и прочего.

Retention Manager

Международная компания Abixon ищет в команду менеджера по удержанию. Чтобы претендовать на должность, понадобится свободное владение немецким языком, 2 года опыта на аналогичной должности и опыт работы на финансовом рынке, умение вести переговоры.

Ранее сообщалось, что умеют люди, зарабатывающие 150 грн в час. Ничего сверхнеобычного не нужно уметь делать, чтобы получать большую заработную плату.