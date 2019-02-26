ТОП-5 вакансий с зарплатой выше 100 000 гривен в месяц
Work.ua подобрали 5 вакансий, где работодатели готовы оплачивать специалисту более 100 тыс гривен в месяц.
Читай также: Как максимально отдохнуть на выходных от работы: 9 правил
Режиссер
Американская компания AI Factory с главным офисом в Сан Франциско ищет в свой киевский филиал режиссера. Соискатель должен иметь профильное образование, уметь работать в программах Adobe Premier и FinalCut Pro, свободно владеть английским, разбираться в технологии видеопроизводства и иметь креативное мышление.
При наличии опыта и соответствующих навыков компания готова взять на работу даже студента.
IOS (Swift) Developer
Читай также: Как быстро избавиться от стресса, если рабочий день только начался
Titan Technologies из Николаева ищут IOS разработчика для удаленной работы. Зарплата высокая, а значит, и требования соответствующие. От кандидата требуется свободное владение Objective-C и Swift, понимание HTML / CSS и Javascript, глубокое знание фреймворков CocoaTouch, хороший письменный и разговорный английский.
Операционный директор на производство
На мясоперерабатывающее производство Віче Україна в Киеве ищут специалиста на должность операционного директора. Подать свою кандидатуру можно при наличии знаний производственных и технологических процессов мясоперерабатывающего производства, опыта управления бизнес-процессами в крупномасштабных структурах.
Читай также: Всего лишь 8% работников в Украине довольны своим начальством: Инфографика
Стоматолог-ортопед
Киевский медицинский центр нуждается в стоматологе-ортопеде. Им нужен человек с профильным образованием и опытом работы от 3 лет.
Приветствуются навыки дентальной фотографии, работы с лицевой дугой, владение методикой диагностики окклюзии и прикуса Т-scan, и прочего.
Retention Manager
Международная компания Abixon ищет в команду менеджера по удержанию. Чтобы претендовать на должность, понадобится свободное владение немецким языком, 2 года опыта на аналогичной должности и опыт работы на финансовом рынке, умение вести переговоры.
Ранее сообщалось, что умеют люди, зарабатывающие 150 грн в час. Ничего сверхнеобычного не нужно уметь делать, чтобы получать большую заработную плату.
Полная версия правил