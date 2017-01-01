ТОП-10 самых прибыльных банков в Украине по депозитам: Инфографика

Какие-то банки подымают ставки, а какие-то снижают.

Приватбанк повысил ставки по депозитам, а Альфа-банк стал платить меньше. Два украинских банка снизили ставки по депозитам в нацвалюте, пять - повысили доходность вкладов, передает Минфин.

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Ставки по депозитам в гривне

Идея Банк платит вкладчикам за годовые депозиты в гривне 18,67% годовых, а на второе место поднялся банк Глобус повысив максимальные ставки по гривневым вкладам на все сроки на 0,5%. Третье место занял Мегабанк, который снизил доходность вкладов на 6 и 9 месяцев на 0,5% годовых, но максимальная ставка по депозиту на 12 месяцев осталась неизменной - 17,6%.

Повышал ставки и Приватбанк: 3-месячные вклады здесь подорожали сразу на 2,75% годовых - до 16,5%. Проценты по 6-ти и 12-месячным депозитам выросли не так существенно - на 1,5% до 14,5% годовых.

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Таскомбанк повысил доходность вкладов на 0,5-1% годовых в зависимости от срока. Максимальная доходность при размещении депозита на 12 месяцев составляет теперь 16,5% годовых.

Снизил доходность и Альфа-банк на 0,66 – до 1,5% годовых в зависимости от срока. Больше всего подешевели сбережения на 6 месяцев - на 1,5%. В результате банк покинул десятку и оказался на 15 месте.

"Мы незначительно снизили ставки, следуя рыночным тенденциям. Во-первых, НБУ снизил учетную ставку в связи с наметившейся тенденцией к замедлению темпов инфляции до цели в 5%. Банкиры восприняли это как сигнал к снижению стоимости ресурсов и понизили ставки привлечения.

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Также завершение выборов снизило градус эмоций, и вкладчики, который ранее опасались возможной неопределенности, активнее понесли деньги в банки", - пояснил директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Евгений Благинин.

Незначительно повысил ставки Универсал Банк по до востребования и вкладам до 3 месяцев – доходность теперь составляет 15,75% годовых.

Ставки по депозитам в гривне Минфин

Ставки по депозитам в долларах США

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В сегменте долларовых депозитов Укргазбанк снизил банки и сместился с первого места на седьмое. Депозиты в банке, в зависимости от срока, подешевели на 0,5-0,75%. Теперь за годовой депозит в американской валюте он готов платить, максимум, 4,25%.

"Банк увеличивает объемы кредитования крупных и средних «зеленых» проектов в долларах и евро. Поэтому мы приняли решение снизить ставки по валютным вкладам населения, что позволит удешевить стоимость "зеленых" кредитов", - пояснил директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко.

В долларах Альфа-банк также снизил ставки - доходность по депозитам в американской валюте на все сроки упала в банке на 0,75% годовых. Теперь на годовом депозите в долларах они могут заработать максимум 4%.

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Мегабанк также снизил ставки по долларовым депозитам на 6 и 9 месяцев. Ставки по вкладам на 12 месяцев остались без изменения - 4,55% годовых.

Государственный Укрэксимбанк поднял ставки по 3- месячным вкладам на 0,26% годовых - до 1,19%. Доходность 3-месячных вкладов выросла на 0,5% и в Таскомбанке.

Ставки по депозитам в долларах США Минфин

Ставки по депозитам в евро

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В евро депозиты тоже снизились. Доходность евровкладов в Укргазбанке снизилась на 0,5% годовых. Теперь депозит на 12 месяцев можно разместить в этом банке под 4,5% годовых.

В Мегабанке вклады, в зависимости от срока, снизились на 0,5% - 1% годовых. Альфа-Банк остался верным себе и снизил ставки по депозитам в евро на 0,75% годовых. Вклад на 12 месяцев здесь можно разместить под 1,25% годовых.

Ставки по депозитам в евро Минфин

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