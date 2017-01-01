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В Украине оптовые цены на автогаз выросли на треть

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Цена сжиженного газа от Укргаздобычи достигла семимесячного максимума и превысили 24 тысячи гривен.
Цены на автогаз вернулись к росту
Цены на автогаз вернулись к росту
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Цена сжиженного газа на аукционе крупнейшего производителя АО Укргаздобыча выросла на 30% до 24 421 грн/т по сравнению с торгами недельной давности. Об этом сообщает enkorr со сслыкой на данные Украинской энергетической биржи. 

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Минимальная цена на аукционе составила 24 000 грн/т, максимальная 24 800 грн/т. Укргаздобыча продала чуть более 70% выставленного объема – 1976 т из 2774 т.

"Ожидали цену выше 24 000 грн/т, в принципе, этот прогноз оправдался. Продав по высокой цене основной объем, покупатели решили отсидеться и снижать уровень предложений. Мы пошли вниз до минимального уровня нашего ценового коридора, проседать ниже посчитали нецелесообразным", – рассказал по итогам аукциона директор по коммерческим вопросам Укргаздобычи Сергей Федоренко.

Основным фактором роста оптовых цен СПГ Федоренко считает отсутствие сейчас разрешений на поставку газа в Украину от Минэкономики РФ для всех поставщиков России и Казахстана. 

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"Есть высокий риск как минимум смещения отгрузок основной части импорта. Ввиду таких рисков мы посчитали дальнейшее снижение цены нецелесообразным", – подчеркнул Федоренко.

Цена на СПГ Укргаздобычи на торгах 29 мая поднялась до максимума за семь месяцев (28 аукционов). Последний раз выше 24 000 грн/т цена на сжиженный газ УГД подымалась в конце октября 2018 года.

Цены СПГ на аукционах мелких производителей, проходившие параллельно, также показали аналогичный рост. Полтавская газонефтяная компания реализовала ресурс по 25 000 грн/т, Geo Alliance – по 24 300 грн/т. 

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По данным ежедневного ценового мониторинга оптового рынка Консалтинговой группы А-95, в первой половине дня средняя заявленная трейдерами цена СПГ на условиях отгрузки с ГНС составляла 23 510 грн/т. По сравнению с 28 мая, средняя цена выросла на 900 грн/т.

Ранее сообщалось, что сырая нефть в мире дешевеет, почему бензин и дизель в Украине не дешевеют. Цены на топливном рынке контролируются некоторыми движущими силами.

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Теги: Украина, газ, АМКУ, цены, СПГ, рост цен, Укргаздобыча, сжиженный газ
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